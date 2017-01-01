Savunma Bakanı Fikri Işık'tan ABD'ye tepki: Bu başlı başına bir krizdir

NTV'de katıldığı programda konuşan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, ABD'nin silah yardımı kararını değerlendirdi. Işık, "Terör örgütü PYD'ye ağır silahlar verilmesi başlı başına bir krizdir. Bunun olumsuz sonuçları bütün dünyayı etkiler. Teröre bulaşan insanlarla iş tutmamak terörle mücadelenin en önemli zeminidir." dedi.

"BÖLGEDE VAHİM SONUÇLARA NEDEN OLACAK"

Bakan Işık, "Yılanla çuvala girmektir. Yılanla girilen çuvaldan nasıl çıkarılacağını bilirsiniz. Gördüğümüz kadarıyla özelikle Amerikan silahlı kuvvetlerindeki hakim görüşü Amerikan yönetimi de kabul etmişe benziyor. Bu noktada dün telefonda kesinlikle bunun yanlış olacağını bölgeyi daha büyük sıkıntıya götüreceğini ifade ettik. Bizim için önemli olan bölgede bir terör örgütünün böyle bir operasyonda yer alıp kendi meşruiyet alnını oluşturmaması. Bunun bölgede vahim sonuçlara yol açacağını biliyoruz. Konu ile ilgili değerlendirme yapmaya devam edeceğiz. Bunu ABD'li muhataplarımız ile NATO üyesi ülke olarak onlara da ifade ettik. çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

SİNCAR'IN ARDINDAN YENİ OPERASYONLAR GELECEK Mİ?

Türkiye'nin PKK'ya yönelik operasyonlarını değerlendiren Bakan Işık, "Operasyonun şokunun bir kısmı basına yansıdı. Türkiye'nin kendi meşru müdahaa hakkını kullanmasından kimsenin rahatsız olmaması gerekir. Gereken görüşmeleri yapıyoruz ama Türkiye'nin teröre karşı mücadele hakkını kullanmasından dolayı kimsenin rahatsız olmaması gerektiğini söylemeye devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın 'bir gece ansızın gelebiliriz' ifadesi bunun bir kerelik olmadığını, gerektiği zaman yapılabileceğini bilinmesi lazım." dedi.