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Adana'da nikahsız yaşadığı kadını vuran sanık hakkında ömür boyu hapis istemi

Yolda yürüyen 1 çocuk annesi Şükran T.'nin yanına yaklaşan Ali B., 'Namuslular da namussuzlar kadar cesur olmalı' diyerek kadına bir el ateş etmişti

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:29:42 Güncelleme: 16:31:50 DHA

Adana'da birlikte yaşadığı 25 yaşındaki Şükran T.'yi tabancayla bacağından vuran 35 yaşındaki Ali B., hakkında ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

DHA'nın haberine göre, merkez Seyhan İlçesi İnönü Caddesi'nde 9 Ocak'ta meydana gelen olayda, yolda yürüyen 1 çocuk annesi Şükran T.'nin yanına yaklaşan Ali B., 'Namuslular da namussuzlar kadar cesur olmalı' diyerek kadına bir el ateş etti. Tabancadan çıkan kurşun, kadının sol bacağına isabet ederken; ikinci kez ateş etmek isteyen B., tutukluk yapan silahı atıp kaçtı. Kadın götürüldüğü hastanede tedaviye alınırken Ali B. tutuklandı.

"TUTUKLUK YAPMASAYDI ÖLDÜRECEKTİM"

Olayla ilgili soruşturmasını tamamlayan Cumhuriyet Savcısı, sanık B. hakkında kasten öldürmeye teşebbüs suçundan müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. Adana 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede şüphelinin nikahsız yaşadığı kadınla olay günü bankaya gitmek için evden çıktıkları belirtilerek, adliye binasının olduğu sokakta B.'nin hiçbir şey söylemeden bir anda belindeki tabancasını çıkartarak kadına bir el ateş ettiği kaydedildi.  B.'nin ifadesinde ise, "Silah bir el patladı, daha sonradan tekrar ateş etmeye çalıştığımda ise tutukluk yaptı. Bu yüzden tekrar ateş edemedim. Tutukluk yapmasaydı onu öldürecektim. Ayrılmak istediğim için vurdum" dediği vurgulandı.

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