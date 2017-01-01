ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
RTÜK'ten TVnet'e en üst oran üzerinden para cezası
GÜNDEM

RTÜK'ten TVnet'e 'Atatürk'e hakaret' cezası

RTÜK, "Derin Tarih" isimli programda Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret edildiği gerekçesiyle TVnet kanalına en üst oran üzerinden para cezası verilmesine karar verdi

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:43:31 Güncelleme: 17:06:02 AA

RTÜK Üst Kurul toplantısında TVnet kanalında 6 Mayıs 2017 saat 22.30'da yayınlanan "Derin Tarih" isimli programda Atatürk'e hakaret edildiğine ilişkin iddialar görüşüldü.

Üst Kurul toplantısından çıkan kararda, Atatürk'ün özel hayatının irdelendiği programda, Atatürk'ün hayatına girdiği iddia edilen kadınların adlarının ve fotoğraflarının gösterildiği, bu isimlerden bazılarının evli olduğunun vurgulandığı, aynı anda birden fazla kadınla ilişkisinin olduğunun iddia edildiği ve aziz hatırasına saygısızlık niteliği taşıyan "M. Kemal'in Gönül Galerisi" gibi alt yazı başlıklarının yer aldığı belirtildi.

Kararda, söz konusu yayınla, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, milli ve manevi değeri Mustafa Kemal Atatürk'ün saygınlığını azaltmak, itibarsızlaştırmak ve nefret duyguları oluşturmak amacının güdüldüğü görüşüne yer verildi.

  • BAŞBAKAN'DAN "ATATÜRK'E HAKARET" AÇIKLAMASI Yıldırım "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyetimizin kahramanları, bizim milli değerlerimizdir. Dolayısıyla bunlara yapılacak her türlü yakıştırmayı, yanlış sıfatları asla kabul etmeyiz, uygun görmeyiz. Dolayısıyla bu ve buna benzeri girişimleri şiddetle kınıyorum ve hukuken de yapılması gereken ne varsa, bunlar da yapılacaktır." dedi.

Kararda, 5186 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun'da, Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret eden veya söven kimselerin bir yıldan 3 yıla kadar hapis ile cezalandırıldığı, bu suçun umuma açık mahaller veya basın vasıtasıyla işlenmesi durumunda cezaları yarı oranda artıran düzenlemelerin bulunduğu da anımsatıldı.

YENİ KHK KAPSAMINDA EN ÜST SEVİYEDEN CEZA

Üst Kurul, oy birliğiyle aldığı kararda, Atatürk'ü itibarsızlaştırma ve nefret duyguları oluşturmaya yönelik içerik nedeniyle 6112 sayılı Kanun'un 8'inci maddesinin "f" ve "ç" bentlerinde yer alan, televizyon yayınlarının "Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamayacağı" ve "İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamayacağı, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı ve iftira niteliğinde ifadeler içeremeyeceği" hükümlerinin ihlal edildiği tespitine yer verdi.

Söz konusu ihlal nedeniyle televizyon kanalına OHAL kapsamında çıkarılan 690 sayılı KHK'da, medya hizmet sağlayıcılarına verilen en yüksek oran olan "yüzde 5"lik para cezası verilmesi kararı alındı.

Buna göre kanal, bir önceki ay reklam gelirinin yüzde 5'i oranında para cezası ödeyecek.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 9
  • Misafir 14 dakika önce
    peygamberimize ve dinimize hakaret eden siyasetçilere de böyle ağır cezalar verilsin.
  • Misafir 15 dakika önce
    o paranın üstünde atatürkün resmi var
  • Misafir 18 dakika önce
    bu kanalı bile ilk defa duydum
  • Misafir 19 dakika önce
    bu kadar derine inersen vurgun yersin
  • Misafir 21 dakika önce
    para cezası yetmez hapsi olmasılazım bu hakaretin
  • Misafir 21 dakika önce
    toplumun değerleri ile oynamayın. toplumu germeyin.
  • Misafir 21 dakika önce
    niye kapatma yok?
  • Misafir 22 dakika önce
    niye kapatma yok?
  • Misafir 22 dakika önce
    yetersiz bir karar
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Silivri'de D-100 karayolu yakınında 'FETÖ parası' kazısı
GÜNDEM

Silivri'de D-100 karayolu yakınında 'FETÖ parası' ...
Şişli'de 7 yaşındaki çocuğa kaynar su atan çalışan serbest bırakıldı
GÜNDEM

Küçük çocuğa sıcak sulu saldırıda flaş gelişme! ...
AÖF sonuçları açıklandı! (2017)
GÜNDEM

AÖF sonuçları açıklandı!
Adana'da nikahsız yaşadığı kadını vuran sanık hakkında ömür boyu hapis istemi
GÜNDEM

Kan donduran sözler! "Silah tutukluk yapmasaydı..."
Savunma Bakanı Fikri Işık'tan ABD'ye tepki: Bu başlı başına bir krizdir
GÜNDEM

Bakan Işık'tan ABD'ye tepki: Bu başlı başına bir ...
Adana'da inşaatta güvenlik ağı takarken düşen işçi öldü
GÜNDEM

Başında ağıt yaktı! "Sen ölmüş olamazsın"

Savunma Bakanı Fikri Işık'tan ABD'ye tepki: Bu başlı başına bir krizdir
GÜNDEM

BAKAN IŞIK'TAN ABD'YE TEPKİ: BU BAŞLI BAŞINA BİR KRİZDİR
MHP'den ABD'ye 'silah yardımı' tepkisi
GÜNDEM

MHP'DEN ABD'YE 'SİLAH YARDIMI' TEPKİSİ
Silivri'de D-100 karayolu yakınında 'FETÖ parası' kazısı
GÜNDEM

SİLİVRİ'DE D-100 KARAYOLU YAKININDA 'FETÖ PARASI' KAZISI
Şişli'de 7 yaşındaki çocuğa kaynar su atan çalışan serbest bırakıldı
GÜNDEM

KÜÇÜK ÇOCUĞA SICAK SULU SALDIRIDA FLAŞ GELİŞME! KORKUTMAK İSTEMİŞ
Adana'da inşaatta güvenlik ağı takarken düşen işçi öldü
GÜNDEM

BAŞINDA AĞIT YAKTI! "SEN ÖLMÜŞ OLAMAZSIN"

İzmir'de bir kişi önce hamile eşine, sonra hastane personeline saldırdı
GÜNDEM

HASTANEYİ BİRBİRİNE KATTI! ÖNCE HAMİLE EŞİNE SALDIRDI, SONRA DA...