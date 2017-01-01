Şişli'de 7 yaşındaki çocuğa kaynar su atan çalışan serbest bırakıldı

Ünlü bir fast food zincirinin İstanbul Nişantaşı'ndaki restoranında, müşterileri rahatsız ettiği gerekçesiyle 7 yaşındaki bir çocuğun üzerine kaynar su döktüğü öne sürülen M.H. adlı çalışan, savcılıkça serbest bırakıldı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Serdar Kulaksız'ın aktardığı bilgilere göre, olaydan sonra gözaltına alınan M.H., "basit yaralama" suçundan Çağlayan'daki İstanbul adliyesine çıkartıldı. Savcılıkça ifadesi alınan ve çocuğu korkutmak istediğini söyleyen çalışan, serbest bırakıldı.

O ANLAR KAMERADA

Çalışanın Suriyeli çocuğa sıcak su atmasına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde kasada görevli kadın çalışan, sıcak su doldurarak kapıya ilerliyor. Kapıda bulunan Suriyeli çocuğa elindeki sıcak suyu atıyor.