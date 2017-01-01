ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Şişli Nişantaşı
GÜNDEM

Şişli'de 7 yaşındaki çocuğa kaynar su atan çalışan serbest bırakıldı

Olaydan sonra gözaltına alınan M.H. fadesinde çocuğu korkutmak istediğini söyledi

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:47:29 Güncelleme: 16:58:24

Ünlü bir fast food zincirinin İstanbul Nişantaşı'ndaki restoranında, müşterileri rahatsız ettiği gerekçesiyle 7 yaşındaki bir çocuğun üzerine kaynar su döktüğü öne sürülen M.H. adlı çalışan, savcılıkça serbest bırakıldı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Serdar Kulaksız'ın aktardığı bilgilere göre, olaydan sonra gözaltına alınan M.H., "basit yaralama" suçundan Çağlayan'daki İstanbul adliyesine çıkartıldı. Savcılıkça ifadesi alınan ve çocuğu korkutmak istediğini söyleyen çalışan, serbest bırakıldı.

O ANLAR KAMERADA

Çalışanın Suriyeli çocuğa sıcak su atmasına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde kasada görevli kadın çalışan, sıcak su doldurarak kapıya ilerliyor. Kapıda bulunan Suriyeli çocuğa elindeki sıcak suyu atıyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
RTÜK'ten TVnet'e 'Atatürk'e hakaret' cezası
GÜNDEM

RTÜK'ten TVnet'e 'Atatürk'e hakaret' cezası
AÖF sonuçları açıklandı! (2017)
GÜNDEM

AÖF sonuçları açıklandı!
Adana'da nikahsız yaşadığı kadını vuran sanık hakkında ömür boyu hapis istemi
GÜNDEM

Kan donduran sözler! "Silah tutukluk yapmasaydı..."
Savunma Bakanı Fikri Işık'tan ABD'ye tepki: Bu başlı başına bir krizdir
GÜNDEM

Bakan Işık'tan ABD'ye tepki: Bu başlı başına bir ...
Adana'da inşaatta güvenlik ağı takarken düşen işçi öldü
GÜNDEM

Başında ağıt yaktı! "Sen ölmüş olamazsın"

Seçim ödemeleri ne zaman yapılacak?
GÜNDEM

Sandık görevlilerine yapılan seçim ödemeleri ne zaman ...
Adana'da inşaatta güvenlik ağı takarken düşen işçi öldü
GÜNDEM

BAŞINDA AĞIT YAKTI! "SEN ÖLMÜŞ OLAMAZSIN"

MHP'den ABD'ye 'silah yardımı' tepkisi
GÜNDEM

MHP'DEN ABD'YE 'SİLAH YARDIMI' TEPKİSİ
Silivri'de D-100 karayolu yakınında 'FETÖ parası' kazısı
GÜNDEM

SİLİVRİ'DE D-100 KARAYOLU YAKININDA 'FETÖ PARASI' KAZISI
İzmir'de bir kişi önce hamile eşine, sonra hastane personeline saldırdı
GÜNDEM

HASTANEYİ BİRBİRİNE KATTI! ÖNCE HAMİLE EŞİNE SALDIRDI, SONRA DA...
Adana'da nikahsız yaşadığı kadını vuran sanık hakkında ömür boyu hapis istemi
GÜNDEM

KAN DONDURAN SÖZLER! "SİLAH TUTUKLUK YAPMASAYDI..."
Savunma Bakanı Fikri Işık'tan ABD'ye tepki: Bu başlı başına bir krizdir
GÜNDEM

BAKAN IŞIK'TAN ABD'YE TEPKİ: BU BAŞLI BAŞINA BİR KRİZDİR