Silivri'de D-100 karayolu yakınında 'FETÖ parası' kazısı

Silivri'de D-100 karayolu Çanta Mahallesi sınırları içerisinde buğday ekili bir tarlada FETÖ'ye ait paraların gömülü olduğu ihbarı alan jandarma ekipleri harekete geçti.

İHA'nın haberine göre; Jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri para gömülü olduğu iddia edilen alanda detektör ve hassas cihazlarla tarama yaptı. Cihazların uyarı verdiği noktada kazı çalışması yapan ekipler yaklaşık 1 buçuk metre derinliğinde çukur kazdı. Olay yerindeki ekiplerin çalışmaları Cumhuriyet Savcısı gözetiminde iş makinesiyle devam ediyor.