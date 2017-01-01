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Silivri'de D-100 karayolu yakınında 'FETÖ parası' kazısı

Silivri'de FETÖ'ye ait paraların bir araziye gömüldüğüne dair ihbar alan jandarma ekipleri harekete geçerek kazı çalışması yaptı

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:57:42 Güncelleme: 17:02:02 İHA

Silivri'de D-100 karayolu Çanta Mahallesi sınırları içerisinde buğday ekili bir tarlada FETÖ'ye ait paraların gömülü olduğu ihbarı alan jandarma ekipleri harekete geçti.

İHA'nın haberine göre; Jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri para gömülü olduğu iddia edilen alanda detektör ve hassas cihazlarla tarama yaptı. Cihazların uyarı verdiği noktada kazı çalışması yapan ekipler yaklaşık 1 buçuk metre derinliğinde çukur kazdı. Olay yerindeki ekiplerin çalışmaları Cumhuriyet Savcısı gözetiminde iş makinesiyle devam ediyor.

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