DKP/BÖG eylemcisi yakalandı

Kadıköy'de düzenlenen operasyonda, polis ve askere yönelik saldırı hazırlığında olan terör örgütü DKP/BÖG (Devrimci Komünistler Partisi/Birleşik Özgürlük Güçleri) üyesi Serdar V. gözaltına alındı. Zanlının evinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet kaleşnikof silah ele geçirildi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın haberine göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, DKP/Birleşik Özgürlük Güçleri'nin, kurucu sözde başkomutanları olan "Mehmet" kod adlı Ulaş Bayraktaroğlu'nun Rakka operasyonları sırasında mayına basarak hayatını kaybetmesi üzerine intikam eylemi hazırlığında olduğunu belirledi.

KADIKÖY'DE OPERASYON DÜZENLENDİ

Asker ve polise yönelik intikam saldırısı hazırlığında olduğu belirlenen DKP/BÖG üyesi Serdar V.'nin Kadıköy, Osmanağa Mahallesi'nde bulunan işyerine operasyon düzenlendi.



Serdar V. gözaltına alınırken işyerinde yapılan aramalarda 1 adet fabrıgote marka 7.65 mm çapında tabanca, 4 adet 7.65 mm çapında fişek, 1 adet kalaşnikov AK 47 marka uzun namlulu silah, 2 adet kalaşnikov şarjör, 56 adet 7.62 x 39 mm çapında fişek ele geçirildi. Zanlının emniyetteki sorgusu sürüyor.



ULAŞ BAYRAKTAROĞLU KİMDİR?

Ulaş Bayraktaroğlu, TKKKÖ (Türkiye Kuzey Kürdistan Kurtuluş Örgütü) terör örgütü açık yapılanması SDP (Sosyalist Demokrasi Partisi ) içerisinde MYK üyesi olarak görev yaptı.



Mehmet kod adlı Bayraktaroğlu, daha sonra yasadışı yollardan Suriye'ye geçerek, DKP/ BÖG terör örgütünün kurucu lideri ve sözde başkomutanı oldu. Ulaş Bayraktaroğlu 9 Mayıs 2017 tarihinde Suriye'de Rakka operasyonları sırasında mayına basarak öldü.