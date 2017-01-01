MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TVnet kanalında yayınlanan "Derin Tarih" isimli programda Atatürk'e hakaret edilmesine ilişkin "Atatürk’e iftira atan, vicdani ve ahlaki sapkınlığını doyurmak için tarihi gerçekleri saptıran batılın uşaklarını nasıl göreceğiz? Atatürk Türk milletinin ortak değeri, kurucu kahramanı, rahmetle ve minnetle andığımız büyüğümüzdür. Namert ve nankörler bunu anlayamaz"dedi.

Resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Bahçeli, Berat Kandili mesajında "İlahi af ve bağışlanmanın sağanak halinde yağacağı kutlu bir geceye, manevi mükafatı yüksek bir kandil anına ulaştıran Rabbim’e hamd olsun." ifadelerini kullandı.Bahçeli'nin Twitter adresinden yaptığı paylaşımlar şöyle;

İlahi af ve bağışlanmanın sağanak halinde yağacağı kutlu bir geceye, manevi mükafatı yüksek bir kandil anına ulaştıran Rabbim’e hamd olsun.

Beratımızı dilediğimiz, beratımıza vesile olmasını dillendirdiğimiz bu rahmet dolu gecenin arınmamıza kaynak olmasını temenni ediyorum. Aziz milletimizin, Türk-İslam âleminin Berat Kandilini en halisane, en safiyane, en içten duygu ve hissiyatımla tebrik ediyorum.

Allah kötülerden bizleri muhafaza buyursun. Allah görünür, görünmez kaza ve belalardan Türk milletini dünya durdukça esirgesin.Nefislerine esir,hırslarına yenik,egolarının eline düşmüş gafillerin beratı mümkün müdür? Elbette bunu yalnızca ve yegâne bilecek Allah’tır. Müslüman, elinden ve dilinden emin olunandır. Ve ne mutlu emin olanlaradır. Ya emin gibi görünüp zelil olanlara ne diyeceğiz?

Mesela Atatürk’e iftira atan, vicdani ve ahlaki sapkınlığını doyurmak için tarihi gerçekleri saptıran batılın uşaklarını nasıl göreceğiz? Atatürk Türk milletinin ortak değeri, kurucu kahramanı, rahmetle ve minnetle andığımız büyüğümüzdür. Namert ve nankörler bunu anlayamaz.

Yerleşmiş aşağılık duygusu bulunanlar tarihi devamlı tahrip, hakikatlere de sürekli taarruz ederler. Çünkü onlar günahın ta kendileridir.