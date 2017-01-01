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Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji'den Malatya, Elazığ, Tunceli ve Adıyaman illeri için toz taşınımı uyarısı

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 23:31:18 Güncelleme: 23:37:07

Meteoroloji Elazığ 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, uydulardan alınan son görüntüler ve yapılan değerlendirmeler sonucunda, Malatya, Elazığ, Adıyaman ve Tunceli çevrelerinde yer yer kuvvetli rüzgarla birlikte toz taşınımı bekleniyor.

Gece saatlerine kadar devam etmesi beklenen toz bulutu nedeniyle oluşabilecek görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar ile ilgililerin tedbirli olması istendi.

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