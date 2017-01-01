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Antalya'da uçuruma düşen Rus anne ve oğlu yaralandı

Kemer'de elektrikli motosiklet ile uçuruma düşen bir kadın ve oğlu yaralandı

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 23:43:36 Güncelleme: 11 Mayıs 2017 Perşembe, 00:23:36 AA

Antalya'nın Kemer ilçesinde motosikletle gezerken uçuruma düşen Rus uyruklu bir kadın ve oğlu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kemer'de tatilini sürdüren Oksana Popova (47) idaresindeki 07 KDT 73 plakalı elektrikli motosiklet, Kuzdere Mahallesi Kesme Boğazı mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 20 metre yükseklikten uçuruma düştü.

Kazada, Popova ve motosiklette bulunan 11 yaşındaki oğlu Danil Popov yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. İtfaiye ekipleri tarafından uçurumdan çıkarılan yaralılar, Kemer Yaşam Hastanesinde tedavi altına alındı.

Vücutlarında kırıklar olduğu öğrenilen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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