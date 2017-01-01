ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
İstanbul Nişantaşı
GÜNDEM

7 yaşındaki çocuk 'sıcak su'lu saldırıyı böyle anlattı!

Ünlü bir fast food zincirinin İstanbul Nişantaşı’ndaki restoran çalışanı, müşterileri rahatsız ettiği gerekçesiyle 7 yaşındaki bir çocuğun üzerine kaynar su döktü. Vücudunda 1. derece yanık oluşan çocuk, “Bana ‘Çık dışarı’ dedi. Gitmeyince sıcak suyu üzerime döktü” dedi

11 Mayıs 2017 Perşembe, 02:57:19 Güncelleme: 03:11:46 HABERTURK.COM

İstanbul’daki ünlü bir fast food zincirinin Şişli Nişantaşı Rumeli Caddesi üzerinde faaliyet gösteren restoranında önceki gün saat 17.20 sıralarında bir olay meydana geldi. İddiaya göre, restoran çalışanı M.H., restorana girmek isteyen 7 yaşındaki P.K.’yı uzaklaştırmak için bardağa kaynar su doldurup üzerine döktü.

Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ ve Uzay Kesmen'in haberine göre sırtının sağ kısmında 1. derece yanık oluşan küçük çocuk, Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Olaydan sonra restoran çalışanı M.H., polis tarafından ifadesi alınmak üzere Harbiye Polis Merkezi’ne götürüldü.

Hastanede tedavisi tamamlanan P.K. ise psikolog eşliğinde ifadesi alındıktan sonra annesi, babası ve 5 kardeşi ile birlikte yaşadığı Şişli Feriköy’deki evlerine geri döndü. P.K., “Su aldım, dışarı çıkıyordum. Oradaki abla bana kızdı. ‘Çık dışarı’ dedi. Ben de gitmedim. Sıcak suyu üzerime döktü. Belim yandı” dedi.

Hurda kâğıt toplayıcılığı yaparak geçinmeye çalışan anne İpek K. ise “Çocuk suyu parayla aldıktan sonra çalışan üzerine kaynar su dökmüş. Çocuğumu yakan kişiyi görmek istedim ama göstermediler. İşten çıkarmışlar. Bilinçli mi bilinçsiz mi yaptı bilmiyorum” diye konuştu.

Kadın çalışanın küçük çocuğun üzerine kaynar su döktüğü anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Basit yaralama suçundan Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na çıkarılan M.H. ifadesinde, “2-3 çocuk içeri girip müşterileri rahatsız etti. Elimdeki ılık suyla korkutmak istedim. Yanlışlıkla su döküldü” dedi. Anne İpek K. şikâyetçi olmazken, M.H.’nin elinde dosyalarla adliye memuru gibi çıkması dikkat çekti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 2019'da ortak aday mesajı!
GÜNDEM

Kılıçdaroğlu'ndan 2019'da ortak aday mesajı!
Boğaziçili Gizem'in sır intiharı!
GÜNDEM

Boğaziçili Gizem'in sır intiharı!
Emniyetin İstanbul'da 176 "Mahrem İmamı" tutuklandı
GÜNDEM

Emniyetin İstanbul'da 176 "Mahrem İmamı" tutuklandı
İranlı işadamının İstanbul'daki ölümünde hassas tarama
GÜNDEM

İranlı işadamının İstanbul'daki ölümünde hassas ...
Aksaray'daki bavul cinayetinin katil zanlısı tutuklandı
GÜNDEM

Bavul cinayetinin katil zanlısı tutuklandı
Kurt Kapanı 4 operasyonu başladı
GÜNDEM

14 ilçede alarm! 'Kurt Kapanı 4' başladı
Beyaz Saray'dan Trump-Erdoğan açıklaması
GÜNDEM

BEYAZ SARAY'DAN TRUMP-ERDOĞAN AÇIKLAMASI
Gizem'in ölümü sır dolu mektupta gizli!
GÜNDEM

GİZEM'İN ÖLÜMÜ SIR DOLU MEKTUPTA GİZLİ!
Canikli, ihraç edilen ve açığa alınan üst düzey FETÖ'cü sayısını açıkladı
GÜNDEM

CANİKLİ, İHRAÇ EDİLEN VE AÇIĞA ALINAN ÜST DÜZEY FETÖ'CÜ SAYISINI AÇIKLADI

Deniz Baykal Habertürk TV'de
GÜNDEM

BAYKAL, CUMHURBAŞKANI ADAYINI VE YÖNTEMİ HABERTÜRK TV'DE TARİF ETTİ
Göktürk-1 uydusu'ndan ilk görüntüler geldi
GÜNDEM

GÖKTÜRK-1'DEN İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ
Başbakan Yıldırım: İngiltere, Türkiye ile ilişkiler geliştirme yönünde bir döneme girdi
GÜNDEM

BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN İNGİLTERE MESAJI