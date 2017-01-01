7 yaşındaki çocuk 'sıcak su'lu saldırıyı böyle anlattı!

İstanbul’daki ünlü bir fast food zincirinin Şişli Nişantaşı Rumeli Caddesi üzerinde faaliyet gösteren restoranında önceki gün saat 17.20 sıralarında bir olay meydana geldi. İddiaya göre, restoran çalışanı M.H., restorana girmek isteyen 7 yaşındaki P.K.’yı uzaklaştırmak için bardağa kaynar su doldurup üzerine döktü.

Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ ve Uzay Kesmen'in haberine göre sırtının sağ kısmında 1. derece yanık oluşan küçük çocuk, Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Olaydan sonra restoran çalışanı M.H., polis tarafından ifadesi alınmak üzere Harbiye Polis Merkezi’ne götürüldü.

Hastanede tedavisi tamamlanan P.K. ise psikolog eşliğinde ifadesi alındıktan sonra annesi, babası ve 5 kardeşi ile birlikte yaşadığı Şişli Feriköy’deki evlerine geri döndü. P.K., “Su aldım, dışarı çıkıyordum. Oradaki abla bana kızdı. ‘Çık dışarı’ dedi. Ben de gitmedim. Sıcak suyu üzerime döktü. Belim yandı” dedi.

Hurda kâğıt toplayıcılığı yaparak geçinmeye çalışan anne İpek K. ise “Çocuk suyu parayla aldıktan sonra çalışan üzerine kaynar su dökmüş. Çocuğumu yakan kişiyi görmek istedim ama göstermediler. İşten çıkarmışlar. Bilinçli mi bilinçsiz mi yaptı bilmiyorum” diye konuştu.

Kadın çalışanın küçük çocuğun üzerine kaynar su döktüğü anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Basit yaralama suçundan Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na çıkarılan M.H. ifadesinde, “2-3 çocuk içeri girip müşterileri rahatsız etti. Elimdeki ılık suyla korkutmak istedim. Yanlışlıkla su döküldü” dedi. Anne İpek K. şikâyetçi olmazken, M.H.’nin elinde dosyalarla adliye memuru gibi çıkması dikkat çekti.