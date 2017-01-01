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Gizem'in ölümü sır dolu mektupta gizli!

25 yaşındaki Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü mezunu Gizem Zülal Kaynar'ın intihar mektubunda ki ayrıntılar ortaya çıktı

11 Mayıs 2017 Perşembe, 03:17:50 Güncelleme: 03:19:49 HABERTURK.COM

İstanbul Sarıyer’de intihar eden Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü mezunu 25 yaşındaki Gizem Zülal Kaynar’ın geride bıraktığı mektuba, Habertürk ulaştı. Gazete Habertürk'ten Müslim Sarıyar'ın haberine göre Kaynar, ailesiyle ilgili sert ifadeler kullandığı mektuba, cenazesine katılmalarını istemediği yakınlarının isimlerini de tek tek yazdı. Okuldan 3 arkadaşıyla birlikte kaldığı Rumelihisarı’ndaki evde canına kıyan genç kadının cenazesi, dün yakınları tarafından alınarak toprağa verilmek üzere memleketi Nevşehir’e götürüldü.

‘ÖLEBİLMİŞSEM NE MUTLU BANA’

Gizem Kaynar’ın “Beceremediysem lütfen siz yapın. Öldürün beni” diye başladığı mektubunda, özetle şu ifadeler yer aldı: “Eğer bu teşebbüsten dolayı fiziksel, zihinsel olarak hasar görmüş olursam kesinlikle o şekilde yaşamak istemem. Ve eğer ölebilmişsem ne mutlu bana. Çok inançlı biri olmasam da bir şekilde öldükten sonra burada da olan bitenin farkında olma ihtimali var. Bu yüzden cenaze de istemiyorum. Kimsenin gelip gitmesini istemiyorum. Yüzsüz bir şekilde üstlerine alınmayacakları için belirteyim... Hele O.’nun nasıl bir yaratık olduğunu bilen, onunla kan bağı olan kimseyi istemiyorum. Onun ne olduğunu bilip de bir şey yokmuş gibi hayatlarını devam ettiren o b... yığınlarının hiçbirini görmek istemiyorum”

İFADELERİ ALINACAK

Genç öğretmenin ev arkadaşı Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi E.U. ise ifadesinde olayı şöyle anlattı:

“Evde kalan 3 kişinin kullandığı ortak WhatsApp grubumuz var. Gizem, “İki saat içinde eve gelecek var mı?” mesajı attı. Sonra da görmedik. Odasını da kontrol etmedik. Olay günü yatağında bulduk.” Öte yandan Kaynar’ın mektubunu inceleyen polisin, aile bireylerinin de bilgisine başvuracağı öğrenildi.

 

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