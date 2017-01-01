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Esra Öztel: Çok başarılıydı komplo kurdular

HABERTÜRK’ün ortaya çıkardığı Ukrayna’daki uluslararası organ kaçakçılığı davasında tutuklanan Türk doktor Yahya Öztel’in kardeşi, iddiaları yalanaldı: “Başarıları nedeniyle önünü kesmek için komplo kurdular.” Öztel’in avukatı ise “Her işi yasal. Resmi faturalar dosyada” dedi

11 Mayıs 2017 Perşembe, 04:56:59 Güncelleme: 05:01:40

Geçen ay Ukrayna’nın başkenti Kiev’de havalimanında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Türk doktorlar Yahya Öztel ile Hakan Tarakçıoğlu, hâkim önüne çıkacakları günü bekliyor. HABERTÜRK’ün dün “Organ avcıları” manşetiyle kimliklerini ilk kez açıkladığı doktorlardan Öztel’in İstanbul’da yaşayan kardeşi Esra Öztel, çete lideri gibi gösterilen ağabeyine yönelik suçlamaların asılsız olduğunu öne sürdü.

Gazete Habertürk'ten Murat Şekeroğlu'nu haberine göre Ukrayna’da okuyup 1992’de mezun olan, Kiev Tıp Fakültesi’nde kardiyolji uzmanı olarak uzun süre görev yapan ağabeyinin 2 yıl önce sağlık turizmine adım attığını söyleyen Esra Öztel, şu bilgileri verdi:

“Önce Turmed adıyla kendi şirketini kurdu. Kanser hastası ya da organ nakline ihtiyacı olan birçok hastayı Türkiye’ye getirip tedavi ettirdi. Tüm bunlar yasal yollarla yapıldı. Önce Sağlık Bakanlığı kuruluna başvuru yapıyor, kurul olur verdiğinde hasta Türkiye’ye gönderilip tedavi oluyor. Hepsinin faturaları var.”

‘YARDIMSEVERDİR’

Her şey resmi yazışmalarla yapılırken Kiev savcılığının asılsız iddialarla ağabeyini ve Hakan Tarakçıoğlu’nu tutukladığını dile getiren Öztel, şöyle devam etti: “25 yıldır Ukrayna’da yaşayan ağabeyim, evli ve 3 çocuk babası. Polis evi basmış. Ailesini görmelerine rağmen bekâr, adresi belli olmayan ve çalışmayan biri olarak dosyaya yazılmış. Yasal ofisi, adresi her şeyi belli. Ağabeyim ve Hakan Tarakçıoğlu, sağlık turizmi sektöründe başarılı işlere imza attılar. Sağlık turizminde başarılı bir ülke olmamızda her ikisinin de rolü var. Operasyonun amacı bu kişilerin önünü kesmektir. Komplo kuruldu. Ameliyatlar karşılığında 100 bin dolar aldığı iddiaları da yalan. Yardımseverdir, birçok hasta çocuğun tedavisinde para bile almaz.”

‘RESMI FATURALAR VAR’

Yahya Öztel’in avukatı Sergi Skripko ise suçlamaların asılsız olduğunu belirterek tedavi gören her hasta için resmi faturaların olduğunu kaydetti. Skripko, yasal izinle yapılan tüm çalışmalarını delillendirerek mahkemeye verdiklerini vurguladı.

Yahya Öztel ve Hakan Tarakçıoğlu’yla ilgili kelafet duruşması, bugün Kiev’de görülecek. Asıl yargılama ise 7 Haziran’da yapılacak.

 

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