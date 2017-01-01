İşte PKK’nın Suriye’deki uzantısına teslim edilecek ekipmanlar

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M4 piyade tüfeği

Otomatik ve yarı otomatik olarak kullanılabiliyor. YPG/PYD piyadeleri bu silahın yanında her biri 950 dolara satılan savaş kaskı ve kask üzerinde 3 bin 400 dolara satılan gece görüş dürbünü ile donatılacak. Tüfeğin üzerinde lazer işaretleyici ve taktik fener bulunacak.