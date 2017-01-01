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İşte PKK’nın Suriye’deki uzantısına teslim edilecek ekipmanlar

11 Mayıs 2017 Perşembe, 06:59:26

  • 1 İşte PKK’nın Suriye’deki uzantısına teslim edilecek ekipmanlar
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    ABD Başkanı Donald Trump’ın Rakka operasyonunu gerekçe göstererek terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD/YPG’yi resmen silahlandrılmasına onay vermesinin yankıları sürüyor. ABD aslında birkaç aydır PYD/ YPG’ye silah ve mühimmat desteği sağlıyordu.

  • 2 İşte PKK’nın Suriye’deki uzantısına teslim edilecek ekipmanlar
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    Yapılan açıklamayla Washington yönetiminin uygulaması resmiyet kazanmış oldu. ABD yönetimi, Rakka operasyonunu en geç haziran ayı içinde başlatmayı planlıyor. Kürt ve Arap milislerden oluşan Suriye Demokratik Güçleri (SDG), 2 aydır ABD desteğinde Rakka’ya 50 kilometre uzaklıktaki Tabka’yı ele geçirmek için DEAŞ ile çarpışıyor. 

  • 3 İşte PKK’nın Suriye’deki uzantısına teslim edilecek ekipmanlar
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    Gazete Habertürk'ten Murat Gürgen'in haberine göre bölgede halen binin üzerinde ABD askeri bulunurken, bu sayının 3-5 bin düzeyine yükseltilmesi planlanıyor. 

     

  • 4 İşte PKK’nın Suriye’deki uzantısına teslim edilecek ekipmanlar
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    ABD Özel Kuvvetleri’nin kullandığı tipte mühimmat, hafif silah, makineli silah, ağır makineli silah, haberleşme cihazları, gece görüş sistemleri, dijital kamuflaj ile iş makineleri ve silahlı zırhlı araç sevkıyatı yapılacağı öğrenildi.

  • 5 İşte PKK’nın Suriye’deki uzantısına teslim edilecek ekipmanlar
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    Topçu sistemleri ile yerden havaya füze sistemlerinin sevkıyatı ise düşünülmüyor. 

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