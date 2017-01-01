İşte PKK’nın Suriye’deki uzantısına teslim edilecek ekipmanlar

ABD Başkanı Donald Trump’ın Rakka operasyonunu gerekçe göstererek terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD/YPG’yi resmen silahlandrılmasına onay vermesinin yankıları sürüyor. ABD aslında birkaç aydır PYD/ YPG’ye silah ve mühimmat desteği sağlıyordu.
Yapılan açıklamayla Washington yönetiminin uygulaması resmiyet kazanmış oldu. ABD yönetimi, Rakka operasyonunu en geç haziran ayı içinde başlatmayı planlıyor. Kürt ve Arap milislerden oluşan Suriye Demokratik Güçleri (SDG), 2 aydır ABD desteğinde Rakka’ya 50 kilometre uzaklıktaki Tabka’yı ele geçirmek için DEAŞ ile çarpışıyor.
Gazete Habertürk'ten Murat Gürgen'in haberine göre bölgede halen binin üzerinde ABD askeri bulunurken, bu sayının 3-5 bin düzeyine yükseltilmesi planlanıyor.
ABD Özel Kuvvetleri’nin kullandığı tipte mühimmat, hafif silah, makineli silah, ağır makineli silah, haberleşme cihazları, gece görüş sistemleri, dijital kamuflaj ile iş makineleri ve silahlı zırhlı araç sevkıyatı yapılacağı öğrenildi.
Topçu sistemleri ile yerden havaya füze sistemlerinin sevkıyatı ise düşünülmüyor.