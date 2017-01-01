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Diyarbakır'ın bazı mahallelerinde sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır'ın bazı mahallelerinde terör örgütü PKK'ya düzenlenen operasyonlar nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Lice ve Hani ilçelerindeki 16 mahallede ise sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

11 Mayıs 2017 Perşembe, 08:36:20 Güncelleme: 09:16:43 AA

Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı 3 kırsal mahallede, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kulp ilçesi kırsalında faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen PKK'lı teröristler ve işbirlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, bölgede teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanları, uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi ve malzemelerin ele geçirilmesi amacıyla operasyon düzenleneceği bildirildi.

Açıklamada, operasyon icra edilecek bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amcıyla İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince Kulp ilçesine bağlı Yaylak, Alaca ve Ağaçkorur mahallelerinde bugün saat 07.00'den itibaren ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

LİCE VE HANİ'DEKİ 16 MAHALLEDE YASAK KALDIRILDI

Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçelerine bağlı 16 mahallede ilan edilen sokağa çıkma yasağı ise kaldırıldı.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, Lice ve Hani ilçelerinin mülki sınırları içerisinde kalan 16 kırsal mahallede 08 Mayıs 2017 günü saat 05.00'dan itibaren geçerli olmak üzere ilan edilen sokağa çıkma yasağı, 11 Mayıs 2017 Perşembe günü saat 06.00'dan itibaren kaldırılmıştır" denildi.

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