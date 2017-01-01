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FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (11 Mayıs 2017)

Yurt genelinde FETÖ operasyonları tüm hızıyla devam ediyor. İşte 11 Mayıs 2017 Perşembe günü FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar listesi...

11 Mayıs 2017 Perşembe, 09:26:54 Güncelleme: 09:37:33

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016 tarihinde kalkıştığı darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yurt genelinde FETÖ temizliği tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 11 Mayıs 2017 Perşembe günü raporu.

Haberler anlık olarak güncellenmektedir...

KAYSERİ'DE FETÖ/PDY OPERASYONUNDA 5 TUTUKLAMA

Kayseri'de, FETÖ/PDY soruşturması meslekten ihraç edilen 8 eski öğretmenden 5'i tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme programı olan ByLock'u kullandıkları belirlenerek, gözaltına alınan, öğretmenlikten ihraç edilen 8 şüpheli, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından sağlık kontrolü için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği'ne getirildi. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden Hacı İbrahim Köse, Habil Tezer, Önder Özen, İsmail Cengiz Abalı ve Süleyman Emrullah Yuvalı çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'nde tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eski öğretmenlerden Mehmet Ulutaş, Oğuz Yiğiter ve İsmail Taştan ise adli kontrol koşuluyla serbest bırakıldı.  (DHA)

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