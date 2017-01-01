Mersin'de yaşlı kadın belediye otobüsünde "servet" unuttu

Mersin'de yaşlı kadının, engelli oğluyla bindiği belediye otobüsünde unuttuğu çantadan 170 bin 320 lira para ile 50 bin lira değerinde ziynet eşyası çıktı.



Alınan bilgiye göre, 74 yaşındaki S.I, engelli oğluyla birlikte sabah saatlerinde merkez Yenişehir ilçesinin yayla olarak bilinen Mehrican Mahallesi'ne gitmek için Emrah Gültekin idaresindeki Büyükşehir Belediyesi'nin halk otobüsüne bindi.



Otobüsün arızalanması üzerine, farklı bir otobüse bindirilen yaşlı kadın, çantasını ilk araçta unuttuğunu fark etti.



Olayın bildirilmesi üzerine otobüs şoförü Emrah Gültekin, çantayı muhafaza altına alarak, Makine İkmal Şube Müdürlüğü'ne teslim etti.



Burada yapılan ilk incelemede çantada yüklü miktarda para ve altın olduğu görülünce, durum polis ekiplerine bildirildi.



Çok sayıda polis tarafından, yaklaşık 1 saat süren sayımda çantanın içerisinde 170 bin 320 lira para, aralarında 18 çeyrek, 2 de tam altın ile kolye, bilezik, yüzüklerin olduğu, piyasa değeri en az 50 bin lira olan ziynet eşyası olduğu belirlendi.



Büyükşehir Belediyesi yetkilileri de müdürlüğe gelerek olayla ilgili bilgi aldı.

"İÇERİSİNDE NE VAR DİYE BAKMADIM"



İçerisinde "servet" olan çantayı teslim eden şoför Gültekin, yaptığı açıklamada, yaşlı kadının yolculuk esnasında, önce eczaneye, daha sonra da bir markete uğradığını söyledi.



Otobüs arızalanınca, yaşlı kadının engelli oğluyla mağdur olmaması için farklı bir araca bindirildiğini, bu sıra çantasını unuttuğunu aktaran Gültekin, "Arabada bırakmak yerine bu tür kayıpları biz her zaman amirliğimize getiriyoruz. Kadın çantası olunca da içerisinde ne var diye bakmadım ama baksam da değişen bir şey olmazdı. Buraya bıraktıktan sonra evime gittim." dedi.



Çanta, tutulan tutanakların ardından sahibine teslim edilmek üzere polis merkezine götürüldü.





