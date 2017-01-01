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CHP'li 4 vekil, Meclis'te açlık grevine başladı

CHP'li 4 milletvekili, ihraç edilen kamu görevlileri Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'ya destek için, 24 saatlik açlık grevine başladı

11 Mayıs 2017 Perşembe, 10:16:21 Güncelleme: 11:16:47 HABERTURK.COM

CHP'li 4 milletvekili 24 saatlik açlık grevine başladıklarını duyurdu. Açlık grevine dün başlayan, İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara ve Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, bugün de eylemlerini sürdüreceklerini belirtti.

"24 SAAT YEMİYORUZ, İÇMİYORUZ"

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, açlık grevindeki Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın sesini duyurmak için '24 saat yemiyoruz, içmiyoruz' mesajını paylaştı.

 

 

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YORUMLAR 2
  • Misafir 13 dakika önce
    Bu açlık grevi bahse girerim kahvaltıdan akşam yemeği ne kadar sürecek
  • Misafir 46 dakika önce
    24 saat çok uzun bir süre
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