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Adana'da belediye otobüsünde cinsel saldırıya linç girişimi

Genç kadın, şahsın cinsel organını çıkartarak kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ileri sürdü. Bunun üzerine vatandaşlar, Mehmet B.'yi darp etmeye başladı

11 Mayıs 2017 Perşembe, 10:24:09 Güncelleme: 10:28:05 İHA

Adana'da belediye otobüsünde, kucağında bebek olan kadına cinsel saldırıda bulunan şahıs, vatandaşlar tarafından yakalanıp darp edildikten sonra polise teslim edildi.

İHA'nın haberine göre olay, Reşatbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma aracı, Atatürk Caddesi Reşatbey Mahallesi mevkiine geldiği sırada, kucağında çocuk olan bir kadın, çığlık atıp yanındaki Mehmet B.'ye vurmaya başladı. Kadının çığlık atması üzerine otobüs sürücüsü aracı durdurdu. Bu sırada vatandaşlar da kadının yanına geldi. Genç kadın, şahsın cinsel organını çıkartarak kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ileri sürdü. Bunun üzerine vatandaşlar, Mehmet B.'yi darp etmeye başladı. Otobüs sürücüsü ise hemen kapıları kapatarak polisi aradı. Polis gelene kadar vatandaşlar da zanlıyı tutup bırakmadı.

ENGELLİ OLDUĞUNU İLERİ SÜRDÜ

Polis, olay yerine gelince otobüsün kapıları açıldı ve Mehmet B., polis tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Genç kadın ise gözyaşları içinde polise şahıstan şikayetçi olduğunu söyledi. Bu arada zanlı, engelli olduğunu ileri sürdü. Genç kadın ise şikayetinden vazgeçmedi. Zanlının polis merkezindeki ifadesi devam ediyor.

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YORUMLAR 3
  • Misafir 4 dakika önce
    Serbest kalirsa yaziklar olsun
  • Misafir 11 dakika önce
    Gene adana
  • Misafir 32 dakika önce
    bu adana gerçekten sosyolojik olarak ciddi bir şekilde incelenmeli.türkiyedeki her anormal olayın yarısı adanada gerçekleşiyor.hergün haberlerde adanayla ilgili tuhaf bir olay mutlaka okuyoruz.
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