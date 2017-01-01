Özel harekat polisinden ormanda tatbikat

Adana'da ormanlık alandaki intikal kapsamında tatbikat düzenleyen özel harekat polisleri, senaryo gereği, aradıkları şüpheliyi operasyonla gözaltına aldı.
İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerince Karaisalı ilçesi Yerköprü Mahallesi ormanlık alanda düzenlenen intikal sırasında gerçekleştirilen tatbikat, özel harekat polislerinin Kapıkaya Kanyonu'na yaya olarak hareket etmesiyle başladı.
İl Emniyet Müdürü Osman Ak'ın yönettiği tatbikatta, özel harekat polislerinin ormanlık alanda bir şüpheliyi yakalama anı canlandırıldı.
Senaryo gereği, aradıkları şüphelinin ağaçların arasında gizlendiğini fark eden polis ekipleri, zanlıyı abluka altına aldı.
Uzun namlulu silahlarla ağaçların ve çalılıkların arasından ilerleyen ekipler, şüphelinin kaçabileceği yerleri kapatarak etrafındaki çemberi daralttı. Bu sırada kobra tipi zırhlı araç da çevre güvenliğini aldı.