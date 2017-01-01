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Özel harekat polisinden ormanda tatbikat

11 Mayıs 2017 Perşembe, 10:38:17

Adana Emniyet Müdürlüğünce ormanlık alanda düzenlenen tatbikatta, özel harekat ekiplerinin aranan bir kişiyi gizlendiği yerde yakalaması canlandırıldı

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    Adana'da ormanlık alandaki intikal kapsamında tatbikat düzenleyen özel harekat polisleri, senaryo gereği, aradıkları şüpheliyi operasyonla gözaltına aldı.

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    İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerince Karaisalı ilçesi Yerköprü Mahallesi ormanlık alanda düzenlenen intikal sırasında gerçekleştirilen tatbikat, özel harekat polislerinin Kapıkaya Kanyonu'na yaya olarak hareket etmesiyle başladı.

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    İl Emniyet Müdürü Osman Ak'ın yönettiği tatbikatta, özel harekat polislerinin ormanlık alanda bir şüpheliyi yakalama anı canlandırıldı.

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    Senaryo gereği, aradıkları şüphelinin ağaçların arasında gizlendiğini fark eden polis ekipleri, zanlıyı abluka altına aldı.

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    Uzun namlulu silahlarla ağaçların ve çalılıkların arasından ilerleyen ekipler, şüphelinin kaçabileceği yerleri kapatarak etrafındaki çemberi daralttı. Bu sırada kobra tipi zırhlı araç da çevre güvenliğini aldı.

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