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Trabzon'da dayakçı üniversiteli kızlara uzaklaştırma cezası

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal, "Yaşanan olayın adli boyutunun tamamlanmasının ardından öğrencilerimizin dosyasını yeniden ele alacağız ve ikinci bir ceza daha vereceğiz" dedi

11 Mayıs 2017 Perşembe, 10:50:04 Güncelleme: 10:54:43

Evlerine çağırdıkları iki kızı döven üniversiteli üç kız, okuldan bir yıl süreyle uzaklaştırma cezası aldı. Haklarında istenilen tutuklama talebi reddedilen Hasibe H., Nurçin Ç. ve Mihriban Y. adlı kızlar, 4. Asliye Ceza Mahkemesinde 4 Temmuz 2017 tarihinde hakim karşısına çıkacak.

MAHKEME TUTUKLAMAYI REDDETTİ

Habertürk Haber Merkezi'nden Enis Yıldırım'ın aktardığı bilgilere göre, Trabzon'un Konaklar Mahallesi'nde 13 Şubat tarihinde sosyal medya hesabından tartıştıktan sonra kaldıkları eve çağırdıkları Esra K. ve Kübra T. adlı iki kızı dövdükleri ve görüntüleri sosyal medya üzerinden yayınlandığı iddia edilen Hasibe H., Nurçin Ç. ve Mihriban Y. hakkında hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Haklarında 12 yıldan 46 yıla kadar hapis talep eden savcının tutuklama talebini reddeden 4. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Yüksel Karakuş, duruşma tarihi olarak 4 Temmuz'u belirledi.



BİR DÖNEM UZAKLAŞTIRMA CEZASI

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) eğitim gören üç kız hakkında disiplin kurulunun da karar aldığı öğrenildi. Mimarlık fakültesi öğrencisi Hasibe H., hukuk fakültesi öğrencisi Nurçin Ç. ve mühendislik fakültesi öğrencisi Mihriban Y.'ye bir dönem okuldan uzaklaştırma cezası verdiklerini belirten KTÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal, "Yaşanan olayın adli boyutunun tamamlanmasının ardından öğrencilerimizin dosyasını yeniden ele alacağız ve ikinci bir ceza daha vereceğiz" dedi. Prof. Dr. Baykal, alacakları cezaya göre öğrencilerin okuldan ilişkilerinin kesilebileceğini söyledi.

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