ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
FETÖ
GÜNDEM

FETÖ'nün 'ıslak imza kumpası' davasında 2 tahliye

Davada yargılanan Adli Tıp Kurumu eski Başkanı Haluk İnce ile Jandarma Kriminal yöneticisi Albay Salih Sala tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi

11 Mayıs 2017 Perşembe, 11:04:30 Güncelleme: 11:05:30 HABERTURK.COM

FETÖ'nün, Ergenekon davasında delil kabul edilen "İrtica ile Mücadele Eylem Planı" belgesinde Dursun Çiçek'in ıslak imzası bulunduğunu öne sürerek kumpas kurduğu gerekçesiyle açılan ve 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında 2 sanık hakkında tahliye kararı verildi

TUTUKSUZ YARGILANMAK ÜZERE TAHLİYE EDİLDİLER

Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın haberine göre; 5'i tutuklu 18 sanıklı davada yargılanan Adli Tıp Kurumu eski Başkanı Haluk İnce ile Jandarma Kriminal yöneticisi Albay Salih Sala tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Adli Tıp Kurumu görevlileri Gürol Berber ve H. Mehmet Akın ile ByLock kullandığı tespit edilen Eyüp Kandemir'in tutukluluk halinin devamına kararı verildi.

Mahkeme, Kandemir'in ByLock kullandığı telefon hattının kayıtlı olduğu öğretmen eşi hakkında savcılığa suç duyurusunda bunulmasını kararlaştırdı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Canikli, ihraç edilen ve açığa alınan üst düzey FETÖ'cü sayısını açıkladı
GÜNDEM

Canikli, ihraç edilen ve açığa alınan üst düzey ...
Silivri'de D-100 karayolu yakınında 'FETÖ parası' kazısı
GÜNDEM

Silivri'de D-100 karayolu yakınında 'FETÖ parası' ...
Emniyetin 'Mahrem'inden FETÖ'ye servet akmış!
GÜNDEM

FETÖ'ye akan servetin görüntüleri!
FETÖ'den gözaltına alınan eski vekil Ahmet Tevfik Uzun tutuklandı
GÜNDEM

FETÖ'den gözaltına alınan eski vekil tutuklandı
FETÖ operasyonunda 3. kattan atlayan şüpheli hayatını kaybetti
GÜNDEM

FETÖ operasyonunda 3. kattan atlayan şüpheli hayatını ...
1 dolardan sonra şimdi de dolmakalem!
GÜNDEM

1 dolardan sonra şimdi de dolmakalem!
Hakkari'de 9 Mayıs'ta yaralanan asker şehit oldu
GÜNDEM

HAKKARİ'DEN ACI HABER!
Trabzon'da dayakçı üniversiteli kızlara uzaklaştırma cezası
GÜNDEM

DAYAKÇI ÜNİVERSİTELİ KIZLARIN TUTUKLANMA TALEPLERİ REDDEDİLDİ AMA...
FETÖ'nün 'ıslak imza kumpası' davasında 2 tahliye
GÜNDEM

FETÖ'NÜN 'ISLAK İMZA KUMPASI' DAVASINDA 2 TAHLİYE
HDP'li milletvekili Sibel Yiğitalp hakkında zorla getirme kararı
GÜNDEM

HDP'Lİ VEKİL HAKKINDA ZORLA GETİRME KARARI
Başsavcı Mustafa Alper, Denizli Adliyesi'nden gözyaşlarıyla uğurlandı
GÜNDEM

BAŞSAVCI MUSTAFA ALPER DENİZLİ ADLİYESİ'NDEN GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI
Firari FETÖ'cü Emre Uslu hakkında soruşturma açıldı
GÜNDEM

EMRE USLU HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI