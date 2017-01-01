FETÖ'nün 'ıslak imza kumpası' davasında 2 tahliye

FETÖ'nün, Ergenekon davasında delil kabul edilen "İrtica ile Mücadele Eylem Planı" belgesinde Dursun Çiçek'in ıslak imzası bulunduğunu öne sürerek kumpas kurduğu gerekçesiyle açılan ve 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında 2 sanık hakkında tahliye kararı verildi

TUTUKSUZ YARGILANMAK ÜZERE TAHLİYE EDİLDİLER

Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın haberine göre; 5'i tutuklu 18 sanıklı davada yargılanan Adli Tıp Kurumu eski Başkanı Haluk İnce ile Jandarma Kriminal yöneticisi Albay Salih Sala tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Adli Tıp Kurumu görevlileri Gürol Berber ve H. Mehmet Akın ile ByLock kullandığı tespit edilen Eyüp Kandemir'in tutukluluk halinin devamına kararı verildi.

Mahkeme, Kandemir'in ByLock kullandığı telefon hattının kayıtlı olduğu öğretmen eşi hakkında savcılığa suç duyurusunda bunulmasını kararlaştırdı.