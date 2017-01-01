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İnternet fenomeni bayrak asan dayı yine iş başında

11 Mayıs 2017 Perşembe, 11:18:26 İHA

  • 1 İnternet fenomeni bayrak asan dayı yine iş başında
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    Türkiye'nin 'Bayrak asan dayı' olarak tanıdığı ve 3 büyük takımlardan siyasi partilere, Kremlin Sarayı'ndan Özgürlük Heykeli'ne kadar capsleri yapılan internet fenomeni Salih Tahtalıoğlu, reklamlar ve projelerde yer almaya devam ediyor.

  • 2 İnternet fenomeni bayrak asan dayı yine iş başında
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    İHA'nın haberine göre, 2013 yılında evinin balkonuna astığı bayrak ile meşhur olan Tahtalıoğlu, Sağlık Bakanlığı'nın 'Yaşama Yol Ver' projesi için o meşhur balkona çıktı.

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    Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü personeli ve Dursunbey Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin ziyaret ettiği Tahtalıoğlu'na proje hakkında bilgi veren İl sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Erhan Kocadereli, Trafik Haftası dolayısıyla 'Ambulansa yol ver' yazılı pankartı balkona asacaklarını söyledi.

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    Ekipler ile birlikte balkona çıkan Tahtalıoğlu, pankartı asarak ekiplerle birlikte fotoğraf çekildi.

  • 5 İnternet fenomeni bayrak asan dayı yine iş başında
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    Proje hakkında açıklama yapan İl Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Erhan Kocadereli, "Sağlık Bakanlığı'mızın çok önem verdiği projelerden biri olan 'Yaşama yol ver' projesi kapsamında bugün Dursunbey'e balkona bayrak asan amcamızın yanına geldik.

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