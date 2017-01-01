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Taksim'de bebeğin dili boğazına kaçtı

Bebeğin nefes alamadığını gören vatandaşlar, dilini dışarıya çıkartmak için adeta seferber oldu

11 Mayıs 2017 Perşembe, 11:39:54 Güncelleme: 11:50:59 İHA

Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde dili boğazına kaçan bir turist çiftin bebeği için vatandaşlar adeta seferber oldu. Meydandaki bir doktor, nefes alamayan bebeğin sırtına vurarak dilini dışarıya çıkartmaya çalıştı. Bebek için oluşan seferberlik ve o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA'nın haberine göre olay, dün saat 14.00 sıralarında Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde meydana geldi. İddiaya göre, turist bir çiftin bebeğinin dili henüz bilinmeyen bir nedenle boğazına kaçtı. Bebeğinin nefes alamadığını fark eden turist kadın bir anda meydanda çığlık atmaya başladı. Çevredeki vatandaşların kadının yanına gelmesi üzerine ortalık bir anda ayağa kalktı. Bebeğin nefes alamadığını gören vatandaşlar, dilini dışarıya çıkartmak için adeta seferber oldu. Meydandaki doktor bir kadın bebeğin dilini çıkartmak için sırtına vurdu. Tüm bu yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

TURİST ANNE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Vatandaşların bebeğin dilini dışarı çıkartmak için çaba sarf ettiği esnada olay yerine sağlık ekipleri geldi. Ardından bebek vatandaşlar tarafından ekiplere teslim edildi. İlk müdahalesi araç içerisinde yapılan bebek, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşananlar karşısında bebeğin annesi ise gözyaşlarını tutamadı. Çevredeki vatandaşlar anneye su vererek sakinleştirmeye çalıştı.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 13 dakika önce
    Sırta vurarak dil çıkmaz parmak ile müdahele lazımdır
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