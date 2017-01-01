Binlerce polis adayının heyecanla beklediği ve uzun zamandır açıklanması için takip ettiği 10 bin polis alımı sonuçları açıklandı. İşte 10 bin polis alımı sonuçları (özel harekat mülakat sonuçları)

Emniyet Genel Müdürlüğünce, 10 bin özel harekat polisi alımı için yapılan sınavın sonuçları açıklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Polis Meslek Eğitim Merkezleri'nde (POMEM) özel harekat polisi olarak yetiştirilmek üzere, 10 bin erkek öğrenci adayı için 285 bin kişinin başvurduğu 19. Dönem POMEM Özel Harekat Sınavı sonuçları açıklandı.

Adaylar sınav sonuçlarını, Polis Akademisi Başkanlığı'nın http://www.pa.edu.tr/ internet sitesinden T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifrelerini girerek öğrenebilecek. Sınav sonuçları hakkında ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacak.

19. DÖNEM POMEM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SONUÇLAR İÇİN ALTERNATİF LİNK

Adayların, eğitimin başlayacağı 1 Haziran 2017 saat 17.00'ye kadar, belirlenen POMEM'lerde hazır bulunmaları gerekiyor.

Asıl olarak sınavı kazanan adayların POMEM'e geçici kaydı sırasında eksik belge getiren, intibak eğitimi için bildirilen günün mesai bitimine kadar başvuruda bulunmayan, intibak eğitimi sırasında kendi isteği ile eğitim merkezinden ayrılan veya ilgili mevzuat gereği POMEM öğrencisi olamayacakları sağlık kurulu raporu ile tespit edilen adayların yerine, puan sırasına göre yedek adaylar çağrılacak.

Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi;

"Özel Harekat birimlerinde istihdam edilmek üzere 19. Dönem polis meslek eğitimi için Polis Meslek Eğitim Merkezlerine alınacak öğrencileri belirlemek üzere yapılan 19. Dönem POMEM Özel Harekat Sınavı sonuçları açıklanmıştır. Sınav sonucunda 10.000 erkek aday Polis Meslek Eğitim Merkezlerine planlanmıştır.

Adaylara sonuçlar, posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup, resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir.

Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar da resmi internet sitemizde açıklanacak, yedek olarak planlanan adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Bu nedenle sınav sonucunda yedek olarak belirlenen adayların yapılacak yedek planlamalar ile ilgili olarak resmi internet sitemizi takip etmeleri gerekmektedir.

Tüm adaylara ilanen duyurulur."

POMEM ALIM ŞARTLARI

● Lisans mezunu olmak veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak

● 31 Aralık 2016 tarihi itibari ile 30 yaşından gün almamış olmak.

● 2015 veya 2016 yıllarında yapılan KPSS lisans P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

● Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için KPSS lisans P3 puan türünden en az 48 puan almış olmak.

● Öğrencilerin yemek, barınma ve sağlık giderleri Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından karşılanacak. Eğitim sonunda başarılı olanlar polis memuru olarak göreve başlayacak. Sınava giriş koşulları, sınav takvimi ve diğer hususlar www.pa.edu.tr resmi internet sitesinden ilan edilecek.