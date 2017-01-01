Diyarbakır'da genç hemşire, vücuduna anestezi ilacı enjekte ederek yaşamına son verdi

Diyarbakır'da, özel bir hastanede çalışan hemşire 24 yaşındaki S. H., evinde kimsenin bulunmadığı bir sırada vucuduna enjekte ettiği anestezi ilacı ile yaşamına son verdi.



Hemşire S. H., önceki gece, 2 yıldır çalıştığı hastanede bir telefon görüşmesi yaptıktan sonra hızla çıkarak evine gitti. H.'nin telefonlara cevap vermemesi üzerine merkez Bağlar İlçesi'ndeki evine giden yakınları ve arkadaşları, genç hemşireyi hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekibi, S. H.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekibinin incelemesinin ardından H.'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Selahattini Eyubi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEDEN GİZLİCE ALMIŞ

Yapılan otopside, hemşire S. H.'nin vücuduna anestezi ilacı enjekte ederek yaşamına son verdiği belirlendi. Anestezi ilacını çalıştığı hastaneden gizlice aldığı belirlenen H.'nin Konya Akşehirli olduğu ve 2 yıldır Diyarbakır'da çalıştığı belirtildi. H.'nin yıllar önce anne ve babasının ayrıldığı, bu yüzden psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilirken, cenazesi memleketi Konya'nın Akşehir İlçesi'ne gönderilerek toprağa verildi.



Polis, genç hemşirenin intihar nedenini araştırırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.







