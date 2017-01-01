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7 ilde PKK'nın üniversite yapılanmasına operasyon

Kırşehir merkezli 7 ilde, PKK'nın üniversite yapılanmasına yönelik operasyonda 17 kişi gözaltına alındı

11 Mayıs 2017 Perşembe, 12:08:47 Güncelleme: 12:11:37 AA

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK'ın gençlik yapılanması YDG-H örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Ahi Evran Üniversitesi'nde (AEÜ) öğrenim gören öğrenciler arasında örgütlenerek, mezun olduktan sonra başka illerde görev verildiği ileri sürülen PKK terör örgütü mensuplarına yönelik 7 ilde operasyon düzenlendi.

Üniversite öğrencilerinden M.Ü, M.V.A, C.Y, M.K, B.G, V.Z, E.K, M.K, F.A. Kırşehir'de, aralarında mezunların da bulunduğu zanlılardan M.D. Mersin'de, Ö.H. Ankara'da, S.Ş. ve Ç.Y. İstanbul'da, M.K. Muş'ta, A.Y. Batman'da, N.Y. Ağrı'da, S.K. Siirt'te gözaltına alındı.

Şüphelilerin kaldıkları evlerde yapılan aramalarda PKK terör örgütüne ait doküman, afiş, bayrak ve belgeler ele geçirildi.

Kırşehir'e getirilen ve Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor. Hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden K.K'nin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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