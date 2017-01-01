AK Parti'de sekizinci kat 21 Mayıs'a hazırlanıyor!

AK Parti'de 21 Mayıs hazırlıkları devam ediyor. Tören öncesinde ilk olarak, AK Parti Genel Merkezi'nin 8. katındaki makam odası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için hazırlandı. Aynı katta Başbakan Binali Yıldırım'ın da odası yer alacak.

KONGRENİN SLOGANLARI

Habertürk TV'den Çimen Çetin'in edindiği bilgilere göre; 21 Mayıs'taki yeni dönem adeta gövde gösterisiyle başlayacak. Kongrenin olası sloganları, "Yeniden buluşma", "Geleceğe yürüyüş" ve "Reis geri dönüyor".

ÖNE ÇIKAN İKİ ŞARKI

21 Mayıs'taki kongrenin şarkısının ise "Haydi bir daha, bir daha, bir daha" olması bekleniyor. Bu şarkı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AK Parti'deki ikinci dönemi olması nedeniyle özel olarak seçildi ama Erdoğan'la özdeşleşen "Dombra" şarkısı da, salona girmesiyle çalınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında 7 bölgeyi temsilen 7 çocuk olacak. Çocuklar hem Erdoğan'ı karşılayacak hem de kürsüye çıkışında yanında olacak.

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİN YAKINLARI VE GAZİLER DE KONGREDE OLACAK

15 Temmuz'da şehit olanların yakınları ve gazilerin de törende yer alması bekleniyor. Törende ayrıca, Erdoğan'ın 'çat kapı' olarak nitelediği ziyaretlerin ev sahiplerinin de bulunacak.

PARTİNİN YENİ VİZYONUNU ÇİZECEK

Erdoğan'ın konuşmasında partinin 2019 seçimleri olmak üzere vizyonu çizilecek, sinyaller verilecek. Ayrıca 6 aylık planlamanın da açıklanabileceği dile getiriliyor.