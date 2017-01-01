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CHP, Bakan Bozdağ hakkında gensoru önergesi verdi

Önerge, Bakan Bozdağ'ın "avukatlıktan hakimliğe geçiş sınavı sonuçlarını etkilediği" iddiasıyla verildi

11 Mayıs 2017 Perşembe, 13:55:27 Güncelleme: 14:23:08 DHA

DHA'nın haberine göre; CHP, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ hakkında TBMM Başkanlığı'na gensoru önergesi verdi. CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, avukatlıktan hakimliğe geçiş sınavı sonuçlarını 'partizanlık' yaparak etkilediği iddiasıyla Adalet Bakanı Bekir Bozdağ hakkında Meclis Başkanlığına gensoru önergesi verdi.

"DANIŞTAY BAŞKANININ DERHAL İSTİFA ETMESİ GEREKİR"

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Danıştay'ın kuruluş yıl dönümünde Danıştay Başkanı'nın yaptığı konuşmayı eleştirdi. Levent Gök Danıştay Başkanı'nı istifaya çağırarak şunları söyledi:

"Bir Danıştay Başkanı'nın saray adına karar verme mertebesine ulaşmasını büyük üzüntüyle izledik. Danıştay Başkanı bir kere cumhurbaşkanı karşısında cübbesini iliklemeye çalışırken beyhude bir çabanın içindeydi. Yargıçların cübbeleri hiçbir zaman düğmeli olmaz, iliklenmez. Herkes onlara saygı gösterir. Bu Türkiye'de yargının ne denli taraflı ve bağımlı hale geldiğini ortaya koymuştur. Geleceğe dair kariyer planlaması içindedir anlaşılan o ki. Bu Danıştay Başkanı ya okuduğunu bilmemek ya da anlamamaktadır. İnsanın bulunduğu makamın saygınlığını koruyacak kadar cesareti yok mudur? Danıştay başkanı dün suç işlemiştir. Danıştay Başkanı dün ki açıklamada 'KHK ve OHAL ile kişilerin hak ve özgürlüklerine amaç dışı bir sınırlama getirilmemiştir' diyerek hüküm vermiştir. Danıştay Başkanı bütün Danıştay üyelerinin şaibe altında kalacak söz söylemiştir. Tüm üyeler bu sözün hesabını Danıştay Başkanı'na sormalıdır. Böyle bir başkanın olduğu yerde Danıştay üyelerinin söyleyeceği tek söz yok mudur? Dehşet verici bir durumdur. İhsas-ı rey de bulunmak suretiyle Danıştay Başkanı yani kendi görüşünü başkan sıfatıyla üyelere empoze etmek suretiyle suç işlemiştir. Derhal istifa etmesi gerekir. Bu yükü Danıştay, Türk yargısı, Türkiye taşıyamaz."

"YARGI SİSTEMİNİ PARTİZANLIK YAPARAK ETKİLEYEN ADALET BAKANI HAKKINDA GENSORU VERDİK"

Levent Gök, avukatlıktan hakimliğe geçiş sınavını kazanan isimlerin AK Parti ile ilişkili olduğunu savunarak şöyle konuştu: "Hükümetten bir açıklama bekliyoruz. Bunun doğru olmadığını söylesinler. Mutlu oluruz. Böyle bir açıklama bekliyoruz hükümette. İL ve ilçe başkanlıklarından gelen bilgi notlarıyla hakimliğe atanan bu kişilerin Türk yargısını ne hale getirileceğini hepimiz biliyoruz. Bunlarda daha nice Danıştay Başkanı gibi hakimler çıkacak. Kimse mahkemelere gitmeyecek AK Partinin yöneticilerine ulaşarak davalarının çözümünü isteyecek. Politik kimliği bilinen bu isimleri nasıl siz göz göre göre hakim yaparsınız? Hükümetten bunun doğru olmadığına dair açıklamalar bekliyoruz. Vicdanımız rahatsız. Türk yargı sistemini partizanlık yaparak etkileyen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ hakkında gensoru verdik. Türk yargısını bu hale getirenlerle Meclis'te gensoru vermek suretiyle bu hesaplaşmayı yapacağız."

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