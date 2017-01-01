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Kılıçdaroğlu yarın Saadet Partisi'ni ziyaret edecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, referandum sonrası değerlendirme ziyaretlerine başlıyor

11 Mayıs 2017 Perşembe, 14:07:47 Güncelleme: 14:08:53 HABERTURK.COM

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, referandumun ardından ilk olarak yarın Saadet Partisi'ni ziyaret edecek. Habertürk TV'den Ömer Topsakal'ın haberine göre; Parti örgütüne referandumda çalışma yapılan yerleri 'ziyaret edin' talimatı veren CHP lideri Kılıçdaroğlu, kendisi de 'Hayır' cephesinde yer alan partileri ziyaret etme kararı aldı. İlk görüşme ise yarın Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile olacak.

"BİR TEŞEKKÜR DEĞİL, REFERANDUM DEĞERLENDİRMESİ"

Kılıçdaroğlu'nun kurmayları temasların "Bir teşekkür değil, referandum değerlendirmesi" kapsamında olacağını vurguladı.

CHP Genel Başkanı'nın, HDP, Demokrat Parti, Vatan Partisi, ÖDP gibi siyasi partiler ile 'Hayır'ı destekleyen sivil toplum kuruluşları ve Meral Akşener, Sinan Oğan gibi MHP'li muhalifler ile de görüşeceği kaydedildi.

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