Muğla'da ekiplerin dağda aradığı paraşütçü otelinde bulundu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütü yaparken düşen ve ekipler tarafından dağda aranan Ukrayna uyruklu paraşütçü otelinde bulundu.



Ukraynalı bir grup paraşütçü, yamaç paraşütü eğitimi için Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ Hava Sporları ve Rekreasyon Merkezi'ne geldi. Babadağ'ın bin 900 metre pistinden tekli atlayış yapan gruptan Alex Denisov, uçuş sırasında aynı grupta bulunan Anastasia Karpinska'nın (28) düştüğünü gördü. Karpinska'nın düştüğü bölgenin havadan fotoğrafını çeken Denisov, Belcekız Plajı'na inerek durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

ORMANLIK ALANA İNMEYİ BAŞARMIŞ



Denisov ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) Babadağ'ın zirvesine çıkarak Karpinska'yı aramaya başladı. Fotoğrafa bakarak Babadağ'ın güneydoğu tarafında yaklaşık 3 saat aranan Karpinska bulunamayınca İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerinden de yardım istendi.



Arama çalışmaları devam ederken Karpinska'nın konakladığı otele geldiği bilgisi üzerine arama sonlandırıldı.





Karpinska'nın uçuşun ardından yedek paraşüt açarak bin 100 metre rakımdaki ormanlık alana inmeyi başardığı ve yaralanmadığı öğrenildi. Düştüğü yerden yaklaşık 2 saat yürüyen Karpinska'nın Babadağ yoluna çıktığı, bir araçla oteline geldiği, telefonunun şarjı bittiği için de arkadaşlarıyla iletişim kuramadığı kaydedildi.



