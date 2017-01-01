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Süleyman Yeşilyurt ve Hasan Akar
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Atatürk'e hakaret eden iki isim hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Süleyman Yeşilyurt ve Hasan Akar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı

11 Mayıs 2017 Perşembe, 14:52:59 Güncelleme: 17:44:56 AA

Nöbetçi Bakırköy 1. Sulh Ceza Hakimliği, " Atatürk'ün hatırasına hakaret etme" ve 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik'' suçlarından Süleyman Yeşilyurt ve Hasan Akar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Ertuğrul Sarıyar'ın, Yeşilyurt hakkında bir televizyon programında Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle, Akar hakkında ise Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'la ilgili sosyal medyada paylaşılan bir videoda yer alan sözleri sebebiyle başlattığı soruşturmada, Yeşilyurt ve Akar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararını nöbetçi hakimlik değerlendirdi.

Nöbetçi Bakırköy 1. Sulh Ceza Hakimliği, Yeşilyurt ve Akar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

 

 

OLAYIN GEÇMİŞİ

Basın Savcısı Ertuğrul Sarıyar, önceki gün Süleyman Yeşilyurt ve Hasan Akar hakkında "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından iki ayrı soruşturma başlatmıştı. Soruşturmaların, Süleyman Yeşilyurt'un televizyonda Atatürk hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle, Hasan Akar'ın ise sosyal medyada paylaşılan bir videoda Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyda hanım hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle başlatmıştı. Savcılık, şüpheliler Akar ve Yeşilyurt hakkında gözaltına alınma talimatı vermişti. Ancak Akar ve Yeşilyurt'a ulaşılamadı.

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YORUMLAR 36
  • Misafir 20 dakika önce
    ne belgesinden bahaediyorsun konunun ne olduğunu bile bilmiyorsundur ATATÜRKÜ KÖTÜLEYEN HERKES CEZASINI CEKER
  • Misafir 46 dakika önce
    adamlar belge ile konustuysa kimse bir sey diyemez...
  • Misafir 28 dakika önce
    BELGE NE?
  • Misafir 55 dakika önce
    Yaşadığımız hayatı,ülkemizi,bayrağımızı,özgürce ibadeti ve namusumuzu bize veren bir lider,ekibi ve ona destek vermiş bir milletin içerisindeki bu ayrık otlarına tahammül edemiyorum.
  • Misafir 1 saat önce
    bundan bir sonuç çıkmaz , para cezası bile almazlar...
  • Misafir 1 saat önce
    ifade özgürlüğü için endişeliyiz.
  • Misafir 1 saat önce
    helal
  • Misafir 1 saat önce
    helal
  • Misafir 1 saat önce
    Herkes eleştirilebilmeli. Bu yasaklarlar neyi saklamaya yönelik?
  • Misafir 1 saat önce
    koruma kanunu kalkmalı
  • Misafir 1 saat önce
    bu topraklar hainlerle dolu iste kendi ulkesinin kurucusuna dunyada gelmis gecmis en buyuk liderlerden birine sahip olmanin gururunu yamsama yerinehakaret eden cahiller bunlarin diplomalari ellerinden alonsin
  • Misafir 2 saat önce
    Atatürke hakarete idam istiyoruz
  • Misafir 2 saat önce
    ATATÜRK seni seviyorum.
  • Misafir 2 saat önce
    Atatürk' hakaret edenin aklından ve kanından şüphe ederim.
  • Misafir 2 saat önce
    Kanunlar uygulansın.
  • Misafir 2 saat önce
    Arkadasa katilıyorum mısırlı oğlu ilk alınacak adam
  • Misafir 2 saat önce
    heh şöyleee
  • Misafir 2 saat önce
    Atalarimiza saygisizlik yapanin zaten turklugunden suphe ederim
  • Misafir 2 saat önce
    Kufredeni bisey demem ama adama tarihi bir veri paylasiyor hakaret yok ortada komik olmayin
  • Misafir 3 saat önce
    adamlar bin pişman olmuştur ama ne fayda
  • Misafir 3 saat önce
    46 raporu olan Kadir Mısırlıoğlu nerelerde acaba???
  • Misafir 2 saat önce
    raporları göster desek kem küm edersin
  • Misafir 3 saat önce
    mustafa Armağan ın bir ayrılacığı mı var. onun da içeris alınması lazım
  • Misafir 3 saat önce
    İfade özgürlüğümü istiyorum
  • Misafir 1 saat önce
    sayesinde özgür olduğun adama küfür edemezsin !!
  • Misafir 3 saat önce
    Cumhurbaskanina hakaret edeni hapse atinca diktatörlük Ataturk e hakaret edene hapis istemi burda bu tuhaflik var.Kisiler fikrini hakaret etmeden soyleyebilmeli ama sınır hakaret icermemeli
  • Misafir 3 saat önce
    Mustafa Armağan halkında da bekliyoruz
  • Misafir 3 saat önce
    AYNI HASSASİYETİ PEYGAMBERİMİZ VE TÜRK İSLAM BÜYÜKLERİ İÇİN DE BEKLİYORUZ.
  • Misafir 3 saat önce
    serbest kalmalari laz?m
  • Misafir 3 saat önce
    iyi olmuş
  • Misafir 3 saat önce
    ataturke hakaret ıceren herkese yapılması sanal ortam dahil.
  • Misafir 3 saat önce
    Aynı hassasiyeti peygamber efendimiz için de bekliyoruz.
  • Misafir 3 saat önce
    helal olsun müebbet alirlar umarim
  • Misafir 3 saat önce
    İyi olmuş
  • Misafir 3 saat önce
    geç bile kalındı
  • Misafir 3 saat önce
    ataturke dil uzatan mümafıklar TÜRKİYE yi terk edin
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