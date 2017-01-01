Nöbetçi Bakırköy 1. Sulh Ceza Hakimliği, " Atatürk'ün hatırasına hakaret etme" ve 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik'' suçlarından Süleyman Yeşilyurt ve Hasan Akar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Ertuğrul Sarıyar'ın, Yeşilyurt hakkında bir televizyon programında Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle, Akar hakkında ise Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'la ilgili sosyal medyada paylaşılan bir videoda yer alan sözleri sebebiyle başlattığı soruşturmada, Yeşilyurt ve Akar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararını nöbetçi hakimlik değerlendirdi.

Nöbetçi Bakırköy 1. Sulh Ceza Hakimliği, Yeşilyurt ve Akar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Basın Savcısı Ertuğrul Sarıyar, önceki gün Süleyman Yeşilyurt ve Hasan Akar hakkında "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından iki ayrı soruşturma başlatmıştı. Soruşturmaların, Süleyman Yeşilyurt'un televizyonda Atatürk hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle, Hasan Akar'ın ise sosyal medyada paylaşılan bir videoda Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyda hanım hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle başlatmıştı. Savcılık, şüpheliler Akar ve Yeşilyurt hakkında gözaltına alınma talimatı vermişti. Ancak Akar ve Yeşilyurt'a ulaşılamadı.