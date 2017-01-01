Nöbetçi Bakırköy 1. Sulh Ceza Hakimliği, " Atatürk'ün hatırasına hakaret etme" ve 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik'' suçlarından Süleyman Yeşilyurt ve Hasan Akar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.
Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Ertuğrul Sarıyar'ın, Yeşilyurt hakkında bir televizyon programında Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle, Akar hakkında ise Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'la ilgili sosyal medyada paylaşılan bir videoda yer alan sözleri sebebiyle başlattığı soruşturmada, Yeşilyurt ve Akar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararını nöbetçi hakimlik değerlendirdi.
Nöbetçi Bakırköy 1. Sulh Ceza Hakimliği, Yeşilyurt ve Akar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Basın Savcısı Ertuğrul Sarıyar, önceki gün Süleyman Yeşilyurt ve Hasan Akar hakkında "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından iki ayrı soruşturma başlatmıştı. Soruşturmaların, Süleyman Yeşilyurt'un televizyonda Atatürk hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle, Hasan Akar'ın ise sosyal medyada paylaşılan bir videoda Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyda hanım hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle başlatmıştı. Savcılık, şüpheliler Akar ve Yeşilyurt hakkında gözaltına alınma talimatı vermişti. Ancak Akar ve Yeşilyurt'a ulaşılamadı.
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Misafir 20 dakika öncene belgesinden bahaediyorsun konunun ne olduğunu bile bilmiyorsundur ATATÜRKÜ KÖTÜLEYEN HERKES CEZASINI CEKER00
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Misafir 46 dakika önceadamlar belge ile konustuysa kimse bir sey diyemez...324
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Misafir 28 dakika önceBELGE NE?00
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Misafir 55 dakika önceYaşadığımız hayatı,ülkemizi,bayrağımızı,özgürce ibadeti ve namusumuzu bize veren bir lider,ekibi ve ona destek vermiş bir milletin içerisindeki bu ayrık otlarına tahammül edemiyorum.93
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Misafir 1 saat öncebundan bir sonuç çıkmaz , para cezası bile almazlar...00
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Misafir 1 saat önceifade özgürlüğü için endişeliyiz.36
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Misafir 1 saat öncehelal30
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Misafir 1 saat öncehelal30
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Misafir 1 saat önceHerkes eleştirilebilmeli. Bu yasaklarlar neyi saklamaya yönelik?36
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Misafir 1 saat öncekoruma kanunu kalkmalı1227
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Misafir 1 saat öncebu topraklar hainlerle dolu iste kendi ulkesinin kurucusuna dunyada gelmis gecmis en buyuk liderlerden birine sahip olmanin gururunu yamsama yerinehakaret eden cahiller bunlarin diplomalari ellerinden alonsin369
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Misafir 2 saat önceAtatürke hakarete idam istiyoruz3924
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Misafir 2 saat önceATATÜRK seni seviyorum.4515
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Misafir 2 saat önceAtatürk' hakaret edenin aklından ve kanından şüphe ederim.4818
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Misafir 2 saat önceKanunlar uygulansın.183
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Misafir 2 saat önceArkadasa katilıyorum mısırlı oğlu ilk alınacak adam2412
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Misafir 2 saat önceheh şöyleee126
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Misafir 2 saat önceAtalarimiza saygisizlik yapanin zaten turklugunden suphe ederim249
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Misafir 2 saat önceKufredeni bisey demem ama adama tarihi bir veri paylasiyor hakaret yok ortada komik olmayin924
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Misafir 3 saat önceadamlar bin pişman olmuştur ama ne fayda06
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Misafir 3 saat önce46 raporu olan Kadir Mısırlıoğlu nerelerde acaba???6621
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Misafir 2 saat önceraporları göster desek kem küm edersin66
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Misafir 3 saat öncemustafa Armağan ın bir ayrılacığı mı var. onun da içeris alınması lazım5115
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Misafir 3 saat önceİfade özgürlüğümü istiyorum42108
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Misafir 1 saat öncesayesinde özgür olduğun adama küfür edemezsin !!30
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Misafir 3 saat önceCumhurbaskanina hakaret edeni hapse atinca diktatörlük Ataturk e hakaret edene hapis istemi burda bu tuhaflik var.Kisiler fikrini hakaret etmeden soyleyebilmeli ama sınır hakaret icermemeli6666
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Misafir 3 saat önceMustafa Armağan halkında da bekliyoruz4515
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Misafir 3 saat önceAYNI HASSASİYETİ PEYGAMBERİMİZ VE TÜRK İSLAM BÜYÜKLERİ İÇİN DE BEKLİYORUZ.11730
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Misafir 3 saat önceserbest kalmalari laz?m4293
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Misafir 3 saat önceiyi olmuş6924
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Misafir 3 saat önceataturke hakaret ıceren herkese yapılması sanal ortam dahil.7836
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Misafir 3 saat önceAynı hassasiyeti peygamber efendimiz için de bekliyoruz.12924
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Misafir 3 saat öncehelal olsun müebbet alirlar umarim8178
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Misafir 3 saat önceİyi olmuş7530
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Misafir 3 saat öncegeç bile kalındı8433
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Misafir 3 saat önceataturke dil uzatan mümafıklar TÜRKİYE yi terk edin10563