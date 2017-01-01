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Adana'da kolonya deposunda patlama

Patlamada yaralanan iş yeri çalışanı 6 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı

11 Mayıs 2017 Perşembe, 15:14:01 Güncelleme: 15:21:19 AA

Adana'da kolonya satılan iş yerinin depo olarak kullanılan kısmında meydana gelen patlamada 6 kişi yaralandı.

Merkez Seyhan ilçesi Pazarlar Caddesi'ndeki kolonya satışı yapılan iş yerinin arka kısmındaki depoda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Çevredekilerin durumu polise bildirmesi üzerine bölgeye Adana Büyükşehir Belediyesi CANKUR ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Patlamada yaralanan iş yeri çalışanı 6 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ekipler, depoda hasara yol açan patlamanın sebebini araştırıyor.

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