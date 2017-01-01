Ağrı Tendürek'te çatışma

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde yürütülen operasyonlar sırasında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı. Yaralı askerlerin olduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Tendürek Dağında arama-tarama faaliyeti sürdüren güvenlik güçlerine PKK'lı teröristler tarafından ateş açıldı. Çıkan çatışmada yaralı askerlerin olduğu öğrenildi. Olay üzerine bölgeye takviye birlikler sevk edilerek, hava destekli operasyon başlatıldı. Yaralı askerlerin hastaneye getirilmesi için de bölgeye ambulanslar ve helikopter sevk edildi.

Öte yandan Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan arazi arama tarama çalışmaları sırasında PKK terör örgütüne ait 3 ayrı bölgede el yapımı patlayıcı düzenekleri ele geçirildi.

Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Jandarma Komutanlığımızca yapılan çalışmalar neticesinde 2015 yılı içerisinde bölgede faaliyet gösteren PKK mensupları tarafından Yaygınyurt ve Güngören köyleri arasındaki stabilize yolun çeşitli noktalarına el yapımı bomba düşenmiş olabileceği bilgisine ulaşılmıştır. Bölgede yapılan aramada; 3 ayrı bölgede 4 adet büyük tüp ve 1 adet düdüklü tencere ile hazırlanmış EYP düzeneği ortaya çıkarılarak imha edilmiştir" denildi.