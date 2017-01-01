Habertürk Haber Merkezi'nden Serdar Kulaksız'ın edindiği bilgilere göre; Taksim Gezi Parkı’na ilişkin olarak yapılan protesto sırasında eylemcilere pala ile saldırdığı iddiasıyla yargılanan Sabri Çelebi, 4 kişiyi yaralamaktan toplam 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

"KİMSEYE SALDIRMADIM, ONLAR BİZE SALDIRDI"

DHA'nın haberine göre; Sanıklardan Murat Ertik'e de bir kişiyi yaraladığı gerekçesiyle 9 ay hapis cezası veren mahkeme, diğer sanıkların beraatine hükmetti. İstanbul 53. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Sabri Çelebi, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Çelebi son savunmasında, "Kimseye saldırmadım. Onlar bize saldırdı. Kendimizi koruma amaçlı hareket ettik" dedi.