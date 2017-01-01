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2017 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı sınav giriş yerleri belli oldu!

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın sınav giriş belgesi erişimine açıldı. Peki KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir?

11 Mayıs 2017 Perşembe, 15:37:27 Güncelleme: 15:45:40

ÖSYM tarafından düzenlenen  KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı için sınav giriş yerleri ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden resmi olarak adayların erişimine açıldı. Peki KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir? İşte detaylar...

KPSS A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK SINAV GİRİŞ YERLERİ (SINAV GİRİŞ BELGESİ)

İnternet sitesi üzerinden duyuru yapan ÖSYM, KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı için sınav giriş yerlerinin belli olduğunu duyurdu. Adaylar ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi olan AİS'e T.C. Kimlik No ve Aday Şifresi ile giriş yaparak sınav giriş belgesine erişebilecek.

KPSS A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK SINAV GİRİŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı, 21 Mayıs 2017 tarihinde yapılacak. ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınladığı açıklamada, "21 Mayıs 2017 tarihinde saat 10.00’da uygulanacak olan 2017-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu) ve 21 Mayıs 2017 tarihinde saat 14:30’da uygulanacak olan  Eğitim Bilimleri Oturumu için adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ,T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden saat 14:30'dan itibaren edinebileceklerdir.

Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu saat 10:00’da başlayacak olup sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır.Saat 09:45’ten sonra adaylar, sınav binalarına alınmayacaklardır.

Eğitim Bilimleri Oturumu saat 14:30’da başlayacak olup sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır.Saat 14:15’ten sonra adaylar, sınav binalarına alınmayacaklardır.

Adaylara saygı ile duyurulur." ifadelerine yer verildi.

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