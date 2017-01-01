Konya'da bir kişi trafikte tartıştığı hamile doktoru silahla vurdu

Konya'da bir kişi, trafikte tartıştığı 8 haftalık hamile kadın doktoru silahla vurarak yaraladı.

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Beşyol Kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, aile hekimi Aliye Avcı'nın (35) kullandığı otomobile, arkasından gelen Hasan Ç.'nin kullandığı hafif ticari araç çarptı. Kazadan sonra iki sürücü arasında tartışma yaşanırken, Hasan Ç. yanındaki tabancayla 8 haftalık hamile kadın doktora ateş etti. Yaralı kadın doktor olay yerinde gelen ambulansta yapılan ilk müdahale sonrası Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kurşunun sırtına geldiği öğrenilen kadın doktorun tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olay sonrası kaçmaya çalışırken kavşakta görev yapan trafik polislerinin yakaladığı saldırgan sürücü ve arkadaşı İsmail U. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.