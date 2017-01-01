ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Mathias Depardon
GÜNDEM

Hasankeyf'te gözaltına alınan Fransız gazeteci sınır dışı ediliyor

Batman'ın Hasankeyf İlçesi'nde fotoğraf çekerken gözaltına alınan Fransız gazeteci Mathias Depardon, Gaziantep Geri Gönderme Merkezi'ne getirildi. Mathias Depardon'un sınır dışı edilmesi için işlemler sürüyor

11 Mayıs 2017 Perşembe, 15:57:05 Güncelleme: 15:59:06

Türkiye'de yaşayan gazeteci Mathias Depardon, geçen pazartesi günü National Geographic için Batman'ın Hasankeyf ilçesine fotoğraf çekmeye gitti. Ilısu Barajı altında kalacak Hasankeyf'in taşınacağı yeni alanı görüntüleyen Depardon, burada yanında tercümanıyla birlikte gözaltına alındı. DHA'nın haberine göre; Sosyal medya hesabında PKK terör örgütü propagandası yapan paylaşımlarda bulunduğu ileri sürülen Mathias Depardon sorgusunun adından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemede serbest bırakılan Depardon, daha sonra Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından sınır dışı edilmek üzere Gaziantep Geri Gönderme Merkezi'ne getirildi.

AVUKATLARI İPTALİ İÇİN BAŞVURUDA BULUNDU

Halen merkez Oğuzeli İlçesi'ndeki Geri Gönderme Merkezi'nde tutulan Depardon'un avukatları sınır dışı işleminin iptali için başvuruda bulundu.

Uluslar arası gazeteler adına çalışan Fransız gazeteci Mathias Depardon, belgesel fotoğrafçılığı da yapıyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Batman'da bir kişi komşusunun 2 oğlunu uykuda pompalı ile vurdu
GÜNDEM

Batman'da akılalmaz olay! Komşusunun 2 oğlunu uykuda ...
Tahliye edilen Konca hakkında yakalama kararı
GÜNDEM

Tahliye edilen Konca hakkında yakalama kararı
Eski milletvekili Ayla Akat Ata tahliye edildi
GÜNDEM

Eski milletvekili Ayla Akat Ata tahliye edildi
HDP'li Besime Konca tahliye edildi
GÜNDEM

HDP'li milletvekili tahliye edildi
Batman'da kaza: 1 ölü, 6 yaralı
GÜNDEM

Batman'da kaza: 1 ölü, 6 yaralı
Batman'da kız kardeş, cadde ortasında tartıştığı ablasını bıçakladı
GÜNDEM

Kız kardeşler sokak ortasında birbirine girdi, ...
Türk subay ABD'li albayın takdim ettiği madalyayı iade etti
GÜNDEM

İNCİRLİK'TEKİ TÖRENDE ABD'Lİ ALBAY BUZ KESTİ
Sarıyer'de okulda cinsel istismar iddiası
GÜNDEM

SARIYER'DE OKULDA CİNSEL İSTİSMAR İDDİASI
Turuncu listedeki terörist öldürüldü
GÜNDEM

TURUNCU LİSTEDEKİ TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
İstanbul'da kağıt toplayıcısı pompalı tüfekle dehşet saçtı
GÜNDEM

KAĞIT TOPLAYICISI DEHŞET SAÇTI! YARALILAR VAR
HDP'li 2 milletvekili hakkında fezleke hazırlandı
GÜNDEM

HDP'Lİ 2 MİLLETVEKİLİ HAKKINDA FEZLEKE HAZIRLANDI
Tendürek'teki çatışmada 2 asker şehit oldu, 11 asker yaralandı
GÜNDEM

TENDÜREK'TEN ACI HABER! ŞEHİT VE YARALILAR VAR