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LYS ne zaman? (2017)

Milyonlarca kişinin beklediği LYS'ye çok kısa bir süre kaldı. Peki, LYS ne zaman? (2017) LYS sınav tarihleri ne zaman? LYS sınav yerleri ne zaman belli olacak?

11 Mayıs 2017 Perşembe, 16:03:15 Güncelleme: 16:10:54

Üniversiteye gitmek isteyen milyonlarca adayı üniversiteye geçişin ikinci aşaması olan LYS'nin heyecanı sardı. YGS'ye giren milyonlarca adaydan barajı geçmeye hak kazananlar LYS'ye girmeye hak kazandı. Üniversitelerde istedikleri bölümlerde okumak isteyen milyonlarca aday "LYS ne zaman?" sorusunu araştırmaya başladı. Peki, LYS ne zaman (2017) yapılacak? İşte üniversitelilerin heyecanla beklediği LYS ile ilgili tüm detaylar...

LYS NE ZAMAN? (2017)

12 Mart Pazar günü gerçekleştirilen üniversiteye geçişin ilk aşaması olan YGS'nin bitimiyle adaylar LYS'ye hazırlanmaya başladı. Adayların heyecanla beklediği LYS sınavıyla ilgili resmi bilgi ÖSYM'de yer alıyor. ÖSYM'nin sitesinde yer alan bilgiye göre, 2017 LYS ile ilgili tarihler şu şekilde;

LYS-1 (Matematik) 11 Haziran 2017 - saat: 10.00
LYS-2 (Fen Bilimleri) 17 Haziran 2017 - saat: 10.00
LYS-3 (Edebiyat-Coğrafya) 18 Haziran 2017 - saat: 10.00
LYS-4 (Sosyal Bilimler) 10 Haziran 2017 - saat: 10.00
LYS-5 (Yabancı Dil) 17 Haziran 2017 - saat: 14.30

DİKKAT: LYS'ye katılacak adayların sınav başlamadan 15 dakika önce sınava girecekleri okulda bulunmaları gerekmektedir. Aksi takdirde adaylar sınava alınmayacaktır. (Adaylar, saat 10.00’da başlayan sınavlarda saat 09.45’ten sonra, saat 14.30’da başlayan sınavlarda ise saat 14.15’ten sonra sınav salonlarına alınmayacaklardır.)

LYS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Geçtiğimiz yıl LYS sınav giriş yerleri sınava yaklaşık 1,5 hafta kala açıklanmış ve üniversite adayları sınava girecekleri eğitim kurumlarına önceden giderek sınav günü yer bulma konusunda sorun yaşamanın önüne geçmişti.

Bu yıl da, LYS'ye az bir süre kala sınav giriş yerlerinin belli olması bekleniyor. Böylece adaylar sınava girecekleri eğitim kurumunu sınavdan önce ziyaret ederek sınav günü zorluk çekmeyecek.

 

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