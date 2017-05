Gaziantep'te erkek kardeşinin tacizine uğrayan genç kız intihar etti

Gaziantep'te, uyuşturucu bağımlısı erkek kardeşi tarafından taciz edildiği ileri sürülen 24 yaşındaki Nevin C., kendini iple tavana asarak yaşamına son verdi.



DHA'nın haberine göre, olay, öğleden sonra Güneykent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Nevin C. ablası Leyla ile birlikte kaldığı evde ismi öğrenilemeyen uyuşturucu bağımlısı erkek kardeşinin tacizine uğradı. Bu nedenle bunalıma girdiği öğrenilen Nevin C., bugün evde kimsenin olmadığı saate kendini oturma odasındaki tavana bağladığı iple astı. Eve döndüğünde kız kardeşini ipe asılı gören Leyla C., polis ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Nevin C.'nin öldüğünü belirledi.

Olayla ilgili olarak polise ifade veren Leyla C., erkek kardeşinin uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve bir süre önce Nevin C.'ye tacizde bulunduğunu söyledi. Taciz nedeniyle kardeşinin psikolojisinin bozulduğunu söyleyerek gözyaşı döken Leyla C.'yi komşuları teselli etti. Nevin C.'nin cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.



Polis, taciz nedeniyle kardeşinin intiharına neden olmakla suçlanan ismi öğrenilemeyen erkek kardeşin bulunması için çalışma başlattı.



Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.