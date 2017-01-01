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HDP'li 2 milletvekili hakkında fezleke hazırlandı

Van'da çeşitli tarihlerde yaptığı konuşmalar nedeniyle HDP Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan ile Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir hakkında fezleke hazırlandı

11 Mayıs 2017 Perşembe, 16:11:00 Güncelleme: 16:17:03 DHA

 Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan fezlekelerde, Ertan ve Taşdemir'in Van'da çeşitli tarihlerde katıldıkları programlarda yaptıkları konuşmalarda PKK'lı teröristleri meşrulaştırmaya çalışarak 'suç ve suçluyu övmek', 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçlarını işledikleri belirtildi.

DHA'nın haberine göre; Anayasa'nın 83'üncü maddesine istinaden milletvekilleri Ertan ve Taşdemir'in dokunulmazlıklarının kaldırılması talebinde bulunulan fezlekeler, TBMM Başkanlığına sunulmak üzere Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

DOKUNULMAZLIKLARININ KALDIRILMASI TALEBİ

Ertan ve Taşdemir'in halen milletvekili olmaları nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 83'üncü maddesi gereğince yasama dokunulmazlığına sahip oldukları kaydedilen fezlekelerde, belirtilen suçlardan dolayı haklarında soruşturma yapılabilmesinin TBMM Başkanlığı tarafından yasama dokunulmazlığının kaldırılması şartına bağlı olduğuna, bu nedenle de fezlekelerin ekleriyle gönderildiğine yer verildi.

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