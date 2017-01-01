Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB) tarafından yapılan Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (PYBS) için başvurular 20 Mart'ta alınmaya başlanmıştı. Sınava katılım sağlayacak olan öğrenciler başvurularını tamamladı ve heyecanla sınav tarihini bekliyor. Peki Bursluluk Sınavı ne zaman yapılacak? 2017 PYBS ne zaman yapılacak? İşte tüm detaylar...

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN? (2017 PYBS)

Başvurusu tamamlanan Bursluluk Sınavı için öğrenciler heyecanla sınavın yapılacağını bekliyor. İlköğreim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 10 Haziran 2017 tarihinde Türkiye saati ile 14:00'da yapılacak.

Sınav, tüm il merkezleri ile başvuru sayısına göre gerekli görülen ilçe merkezlerinde, yurt dışında ise sınava katılım sağlayacak en az 10 öğrenci olması şartıyla Lefkoşa, Riyad, Medine, Cidde, Tebük, Kuveyt, Aşkabat, Taşkent, Bakü ve Bişkek’te yapılacaktır.

BURSLULUK SINAVI'NIN SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Fotoğraflı sınav giriş belgesi, 5, 6, 7, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflar için 29 Mayıs 2017 tarihinden itibaren e-Okul sisteminden okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenip imzalandıktan sonra öğrenciye teslim edilecektir.

SINAVDA HANGİ KONULAR YER ALACAK?

5. 6. ve 7. sınıf için;

Sıra No Ders Adı 1 Türkçe 2 Matematik 3 Fen Bilimleri 4 Sosyal Bilgiler

8. sınıf için;

Sıra No Ders Adı 1 Türkçe 2 Matematik 3 Fen Bilimleri 4 Sosyal Bilimler

9. 10. ve 11. sınıf için;

Sıra No Ders Adı 1 Türk Edebiyatı-Dil ve Anlatım-Türk Dili ve Edebiyatı 2 Matematik 3 Fen Bilimleri (Fizik, Kimya ve Biyoloji) 4 Sosyal Bilimler