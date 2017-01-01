İstanbul'da kağıt toplayıcısı pompalı tüfekle dehşet saçtı

Topladığı kağıtların ödemesini almak için depoya gelen kağıt toplayıcısı, bir kişi ile sıra kavgasına girdi. Kavganın büyümesi üzerine evine gidip, pompalı tüfekle işyerine dönen kağıt toplayıcısı etrafa ateş açtı. Olayda 8 kişi yaralandı.



DHA'nın haberine göre olay, Sultanbeyli Mimar Sinan Mahallesi Bakkaloğlu Caddesi'nde bulunan Akdoğan Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Merkezi'nde saat 12.30'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kağıt toplayıcılığı ile geçinen Faruk S. işyerinin muhasebe bölümüne geldi. O sırada kendisi ile birlikte ödeme almaya gelen bir kişi ile sıra kavgasına giren S., daha sonra hızla işyerinden ayrıldı. Yaklaşık 5 dakika sonra evinden aldığı pompalı tüfekle iş yerine gelen S., rastgele etrafa ateş etmeye başladı. S.'nin hedef gözetmeksizin ateş etmesi sonucu içlerinde işyeri çalışanı ve müşterilerin de olduğu 8 kişi yaralandı. S., yaya olarak olay yerinden kaçtı. Çeşitli yerlerine saçma isabet etmesi sonucu yaralanan 8 kişi için olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



KISA SÜREDE YAKALANDI



Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Kamera görüntülerinde tespit edilen şüpheli kısa sürede saklandığı yerde yakalanarak gözaltına alındı. S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER