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Sarıyer'de okulda cinsel istismar iddiası

İstismara uğradığı iddia edilen çocuk, bir öğretmeniyle birlikte Sarıyer Çocuk Büro Amirliği'ne getirildi

11 Mayıs 2017 Perşembe, 17:03:55 Güncelleme: 17:04:48 DHA

Sarıyer'de ilköğretim öğrencisi E.Y annesine, öğretmeni tarafından taciz edildiğini söyleyince anne S.Y., okula gelerek taciz ettiği iddia edilen öğretmeni aradı. Öğretmeni okulda bulamayan anne, okul müdürünün yanına giderek durumu anlattı. Okula polis çağrıldı.   E.Y., polis aracı ile Sarıyer Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü. Aile, çocuklarını taciz ettiği iddia edilen öğretmen hakkında şikayetçi oldu.

İddialara göre, Sarıyer'de bir İlköğretim öğrencisi 9 yaşındaki E.Y, annesine öğretmeni tarafından istismar edildiğini söyledi. Anne önce öğretmenin böyle bir şey yapacağına ihtimal vermeyerek kızının iddialarını dikkate almadı. E.Y'nin  bugün de annesine ağlayarak durumu anlatması üzerine anne yanına çocuğun amcasını alarak  okula gitti. İstismar ettiği iddia edilen öğretmeni aradı. Öğretmeni bulamayan anne, durumu okul müdürüne söyledi. Okul müdürü böyle bir şey olamayacağını ifade etti. Ailenin olayda ısrar etmesi üzerine okula polis çağrıldı. Polis ekipleri istismarda bulunduğu iddia edilen öğretmeni gözaltına aldı.

DHA'nın haberine göre, istismara uğradığı iddia edilen çocuk, bir kadın öğretmeniyle birlikte Sarıyer Çocuk Büro Amirliği'ne getirildi. Polis ekipleri basın mensuplarının görüntü almasını engelledikten sonra çocuk ve yanındaki kadın öğretmen polis merkezine giriş yaptı. İstismarla suçlanan öğretmenden şikayetçi olan aile üyelerinin ifadesi alındıktan sonra E.Y Çocuk İstismar Merkezi'ne götürüldü.

"BEN İLK ETAPTA İNANAMADIM"

Çocuğun akrabası olduğunu söyleyen Ekrem K., "Çocuğun annesi beni aradı. 'Çocuğum ile ilgili bir sıkıntı var' dedi. Ben de 'ne gibi bir sıkıntı var' dedim. Bana çocuğunun resim öğretmeni tarafından tacizde bulunduğunu söyledi. Ben de inanamadım. 'Böyle şey olamaz' dedim. Motoruma binerek okula geldim. Önce çocuğun yanına gittim. Uygun bir dille çocuğa sordum. Böyle bir şey var mı? Çocuk da bana 'var' dedi. Resim hocasının haftada bir veya iki defa okula gelip aynı şeyleri yaptığını ifade etti. Bunu bana, annesine, kadın öğretmenine, okul müdürüne ve polislere de söyledi. Okul müdürü ilk etapta öğretmeni savunur bir ifade kullandı.

OKULDA PANİK YAŞANDI

Okulda istismar olayının olduğunu duyan veliler okula akın etti. Çocuklarını okuldan almak isteyen veliler, görevliler tarafından içeri alınmadı. Çocuklarını okul dışında bekleyen veliler uzun süre çocuklarının dışarıya çıkmasını bekledi.

"ÇOCUĞUMUZU BIRAKIP NASIL GİDELİM?"

Çocuğunu almak için okulun kapısına gelen bazı veliler "Biz okulda taciz iddiası olduğunu duyduk. Kapının önüne geldik. Şu an görevliler bizi içeri almıyor. Çocuğumuzu almak istiyoruz. Tedirgin bir şekilde bekliyoruz. Çocuğumuzu bırakıp nasıl gidelim? Güvenemiyoruz şu anda" dediler.

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