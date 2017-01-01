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Abdullah Gül, taziye çadırına gelenlere 'Hilye' dağıttı

Babası Ahmet Hamdi Gül, geçtiğimiz gün vefat etmişti

11 Mayıs 2017 Perşembe, 19:19:55 Güncelleme: 19:37:34 DHA

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün babası Ahmet Hamdi Gül'ün ölümünün 5'inci gününde, Kayseri'de yerel adet gereği 'perşembe' yemeği ile, konuklara, üzerinde arkasında babasının doğum ve ölüm tarihinin yazılı olduğu 'Hilye' dağıtıldı.

DHA'nın haberine göre, Geçen pazar günü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ve pazartesi günü toprağa verilen babası Ahmet Hamdi Gül için Abdullah Gül, yasını baba ocağında tutuyor.



 Abdullah Gül, 5 gündür taziye çadırına gelenlerin başsağlığı dileklerini kabul ediyor. Kayseri´de yerel adet olduğu üzere babasının ruhu için 'Perşembe' yemeğini gün boyu veren Gül ailesi, konuklarına, arkasında  'Hacı Ahmet Hamdi Gül ruhuna Fatiha-18 Aralık 1926/7 Mayıs 2017' yazılı Hz. Muhammed'in görünüşünün anlatıldığı 'Hilye' verdi.

Kayserililer de, gün boyu Kur'an-ı Kerim ve dualar okunan taziye çadırındaki cenaze yemeğine baklava, börek ve yaprak sarması getirdi.

Bu arada Kayserili yayıncı İrfan Birol da Abdullah Gül'e taziye çadırında, ilk sayfasında kendisinin portresi bulunan 'Kayseri´nin boyama kitabını' hediye etti.

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