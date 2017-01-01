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Malezya'da gözaltına alınan FETÖ'cüler iade edilecek

Malezya İçişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hamidi, ülkede geçen hafta gözaltına alınan ve FETÖ'nün elebaşları arasında gösterilen iki Türk vatandaşının Türkiye'ye iade edileceğini söyledi

11 Mayıs 2017 Perşembe, 21:34:23 Güncelleme: 21:37:17 AA

Malezya İçişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ahmed Zahid Hamidi, yerel basına yaptığı açıklamada, geçen hafta gözaltına alınan Turgay Karaman ile İhsan Aslan'ın ailelerinin Türkiye'ye iade edilmemeleri yönündeki taleplerinin reddedileceğini ve şahısların Türkiye'ye verileceğine duyurdu.

İade işleminin, Malezya hükümetinin sorumluluğu olduğunu belirten Hamidi, iki Türk vatandaşının eşleri ve çocuklarının Türkiye'ye iade edilip edilmeyeceğinin, Türkiye Büyükelçiliği ile görüşüleceğini bildirdi. Hamidi, "Aile fertleri herhangi bir suça karışmadılar ise cezalandırılmazlar. Ancak Türkiye'ye iadeleri daha doğru olur." ifadesini kullandı.

Hamidi ayrıca İhsan Aslan'ın eşi Ayşe Yunus Ali Maricar'ın, eşinin terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı bulunup bulunmadığı konusunda bilgi sahibi olmadığı yönünde ifade verdiğini kaydetti.

Malezya Emniyet Müdürü Halid Ebubekir, geçen hafta Karaman ve Aslan'ın ulusal güvenliğe tehdit oluşturdukları gerekçesiyle gözaltına alındığını açıklamıştı.

Turgay Karaman, Ipoh kentinde faaliyet gösteren ve FETÖ ile irtibatlı bir okulun müdürlüğünü yapıyordu. İhsan Aslan da başkent Kuala Lumpur'da ticaretle uğraşıyordu.

Karaman ve Aslan'ın daha önce kaçırıldıkları yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

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