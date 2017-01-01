ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Konya Akşehir
GÜNDEM

Konya'da 3'ü kadın 4 defineci yakalandı

Spor eğitmeni olduğu belirlenen bir erkeğin kendilerine gözcülük ettiği 3 kadın defineci, Ankara'dan kazı yapmak için geldikleri Konya'da yakalandı

11 Mayıs 2017 Perşembe, 22:21:49 Güncelleme: 22:30:17 DHA

Ankara'dan  Konya'nın Akşehir İlçesi'ne gelip kaçak kazı yapıp define arayan 3'ü kadın, 4 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün öğle saatlerinde Engili Mahallesi Ormaniçi Mevkii'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

DHA'nın haberine göre, operasyon düzenleyen ekipler, kazı yapan fabrika işçisi 47 yaşındaki R. B., 49 yaşındaki işçi emeklisi H. S. Ü., ev kadını 45 yaşındaki Y. K. ile kadınlara gözcülük yapan spor eğitmeni 51 yaşındaki M. Ö.'yü gözaltına aldı.

Kadınların kazı yaptığı kazma ve küreğe el konuldu.

Şüpheliler, jandarmadaki sorgularında, define aramak için Ankara'dan geldiklerini, kazıda tarihi eser ya da defineye rastlamadıklarını söyledi. Kazı yapılan alanın SİT alanı olmadığı için şüphellier, jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Konya'da bir kişi trafikte tartıştığı hamile doktoru silahla vurdu
GÜNDEM

Korkunç olay! Hamile doktoru sırtından vurdu
Başsavcı Alper, FETÖ ile mücadelede simge isim oldu
GÜNDEM

Başsavcı Alper, FETÖ ile mücadelede simge isim oldu
Konya'da fuhuş operasyonu
GÜNDEM

İtiraf ettiler! Tipe göre fiyat tarifesi
11. Uluslararası MEB Robot Yarışması Konya'da
GÜNDEM

Robotlar "Mevlana" temasıyla yarışacak
Konya'da iki kadına taciz iddiasına gözaltı
GÜNDEM

Kadının çığlığına koştular!
Lunaparkta halat koptu, faciadan dönüldü: 10 yaralı
GÜNDEM

Lunaparkta facianın eşiğinden dönüldü: 10 yaralı
Giresun'da korkunç olay! Çamaşır makinesinde ölü bulundu
GÜNDEM

AİLELER DİKKAT! 6 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNUN CANSIZ BEDENİ NEREDE BULUNDU?
İşte İstanbul'da günlük tüketilen su miktarı
GÜNDEM

İŞTE İSTANBUL'DA GÜNLÜK TÜKETİLEN SU MİKTARI
Başbakan Yıldırım: Somali'ye güçlü şekilde destek vermeyi sürdüreceğiz
GÜNDEM

"SOMALİ'YE GÜÇLÜ ŞEKİLDE DESTEK VERMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"
SON DAKİKA! Erzurum'da deprem
GÜNDEM

ERZURUM'DA KORKUTAN DEPREM
Konya'da 3'ü kadın 4 defineci yakalandı
GÜNDEM

KONYA'DA ŞAŞKINA ÇEVİREN OLAY!

Şırnak'ta kavga: 11 yaralı
GÜNDEM

ŞIRNAK'TA TAŞLI SOPALI KAVGA! YARALILAR VAR