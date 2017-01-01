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Şırnak'ta kavga: 11 yaralı

İki grup arasından çıkan kavgada yaralanan 11 kişi hastaneye kaldırıldı

11 Mayıs 2017 Perşembe, 22:55:56 Güncelleme: 22:57:49

Şırnak'ta iki grup arasında çıkan kavgada 11 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Kenyakunbere Caddesi'nde çocuklar arasında çıkan tartışma, aile büyüklerinin de karışmasıyla taşlı sopalı kavgaya dönüştü.

Kavgada Mesut (28), Mehmet (37), Süleyman Güngen (41), Sekvan Pusat (53), Mehmet Ötün (32), Abdullah (58), Mediha (50), Hacı (36), Sipan ( 17), Agit (26) ve Emin Pusat (43) yaralandı.

Polisin olaya müdahalesiyle yatıştırılan kavgada yaralananlar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kavgaya karışan 3 kişi gözaltına alındı.

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