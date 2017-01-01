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19 yaşındaki genç Sapanca Gölü'nde boğuldu!

Sakarya'nın Serdivan İlçesi'nde arkadaşlarıyla birlikte Sapanca Gölü'ne giren 19 yaşındaki Yasin Karaaslan boğularak hayatını kaybetti

11 Mayıs 2017 Perşembe, 23:23:26 Güncelleme: 23:27:20 DHA

Adapazarı'nda oturan Yasin Karaaslan arkadaşlarıyla birlikte yüzmek için Sapanca Gölü Serdivan Esentepe mevkiine geldi.

Yaklaşık 10 kişiden birkaç arkadaş yüzmek için göle girdi. Gölde açılan gençler yüzerek kıyıya döndükleri sırada Yasin Karaaslan suya batarak gözden kayboldu.

Arkalarına baktıklarında durumu fark eden arkadaşları Yasin Karaaslan'ı dakikalarca suda aradı. Arkadaşları bir süre sonra Yasin Karaaslan'ı bularak kıyıya çıkardı.

Yasin Karaaslan 112 Acil ekibi tarafından ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Yasin Karaaslan doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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