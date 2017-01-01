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Afrikalı ninni sanatçıları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeydi

Emine Erdoğan, "Geleneksel Ninni Festivali" kapsamında Türkiye'ye gelen Afrikalı ninni sanatçılarını kabul etti.

12 Mayıs 2017 Cuma, 00:51:37 Güncelleme: 00:52:43 AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Esenler Belediyesi'nin düzenlediği "Geleneksel Ninni Festivali" kapsamında Türkiye'ye gelen Afrikalı ninni sanatçılarını kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde sanatçılarla yakından ilgilenen Emine Erdoğan, sanatçılardan ülkelerindeki ninni kültürü hakkında bilgi aldı.

Cezayir, Fas, Tanzanya gibi farklı Afrika ülkelerinden gelen sanatçılar, solo ninniler yanında düet yaparak çeşitli ninnileri seslendirdiler.

Sanatçılar ayrıca Emine Erdoğan himayesinde Ankara'da kurulan Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi'ni de ziyaret etti.

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