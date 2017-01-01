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Cinnet getiren kadın sokağı savaş alanına çevirdi

Antalya'da balkona çıkıp bağırmaya başlayan kadın, ofiste bulduğu her şeyi trafiğin aktığı caddeye fırlattı

12 Mayıs 2017 Cuma, 01:30:42 Güncelleme: 01:33:07 AA

Antalya'da cinnet getiren alkollü kadın, ev eşyalarını sokağa attı. Edinilen bilgiye gire, Konyaaltı Caddesi üzerindeki 8 katlı Salur apartmanının 4. katında iş yeri olarak kullanılan dairede bulunan Müge Aytürk, henüz belirlenemeyen bir nedenle cinnet getirerek, dairedeki eşyaları balkondan sokağa atmaya başladı.

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından trafik akışı durdurularak çevrede güvenlik önlemi alındı. Bu sırada kendisini ikna etmeye çalışan sokaktaki vatandaşlara ayakkabı, terlik, leğen, bilgisayar monitörü, koltuk gibi eşyaları fırlatan Aytürk, çevredeki polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine de bira şişesi fırlattı. Yaklaşık 2 saat boyunca eşyaları atmaya devam eden Aytürk'ün bulunduğu dairenin kapısı, Cumhuriyet Savcısından alının izinle itfaiye ekipleri tarafından kırıldı. Elindeki bıçakla direnen Aytürk, polislerin müdahalesiyle yakalandı. Alkollü olduğu belirlenen Aytürk, ayağındaki kesik nedeniyle hastanede tedavisinin yapılmasını ardından gözaltına alındı.

Sokağa atılan ev eşyalarının belediye temizlik işçileri tarafından temizlenmesi ile yol trafiğe açıldı. Öte yandan olay yerinde biriken çok sayıda vatandaşın, cep telefonları ile olayı görüntüledikleri görüldü.

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